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川普10%基準關稅生效 美海關開始徵收

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普單方面對各國銷美產品課徵的10%關稅生效，海關人員今天開始徵收關稅，另對57個較大貿易夥伴課徵的更高關稅將自下週開徵。

路透社報導，初步的10%「基準」關稅已於美國東部時間凌晨0時01分（台灣時間5日中午12時01分）在美國各大海港、機場與海關倉庫生效，這標誌著川普開始全面否定二戰後相互商定關稅稅率的制度。

霍金路偉（Hogan Lovells）律師事務所的貿易律師蕭奧（Kelly Ann Shaw）說：「這是我們一生所見單一最大貿易行動。」蕭奧曾在川普第一任期擔任白宮貿易顧問。

蕭奧本月3日在布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）活動上說，由於各國尋求協商降低稅率，她預期關稅將隨著時間推移出現變化，「但這是規模很大的行動。這對我們與地球上每個國家從事貿易的方式而言，是相當劇烈且重大的轉變」。

首波遭受10%關稅衝擊的國家包括澳洲、英國、哥倫比亞、阿根廷、埃及與沙烏地阿拉伯。美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）向託運人發出的公告指出，5日午夜起，在水上運輸的貨物沒有寬限期。

但美國海關與邊境保護局先前有一則公告針對在美國東部時間5日凌晨0時01分之前裝載到船隻或飛機上並運往美國的貨物提供51天的寬限期。這些貨物須在美國東部時間5月27日凌晨0時01分之前運抵，才能避開10%的關稅。

川普 關稅

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