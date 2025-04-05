因應關稅衝擊 西班牙鉅額應急併形象片振民族自信

美國對歐盟祭出20%的對等關稅，西班牙總理府在提出因應計畫前率先推出「我們的價值觀不可被出售」形象片向產業信心喊話，並呼籲西班牙民眾多用國產品提振民族自信；總理桑傑士隨後推出高達141億歐元「應急援助計畫」作為保護經濟的盾牌。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布向世界各國徵收對等關稅，歐盟將被課徵20%關稅，西班牙也面臨關稅威脅，尤其對鋼鐵與汽車工業、農業和葡萄酒業者衝擊最大。

在總理桑傑士（Pedro Sánchez）說明西班牙因應美國高額對等關稅之前，總理府率先推出一支形象影片，先為西班牙民眾信心和穩定經濟社會打一劑強心針。

這支西班牙政府製作的「我們的價值觀不可被出售，我們的產品可以」形象影片，以「購買你自家的產品，捍衛我們全國的產業」作為宣傳標語，重申西班牙生產部門的價值，向產業與人民信心喊話。

影片中首先出現西班牙風力與太陽能發電、汽車製造、時尚服飾等工業以及農業畫面，再穿插西班牙火腿、橄欖油、葡萄酒、柳橙、海鮮罐頭等重點食品的生產場景。

影片指出，「西班牙今日是歐盟經濟成長的引擎，一個製造、研究、種植、生產的國家，一個不論遇到多少困難都不停息的國家」，「我們將繼續銷售我們的產品、我們的風味、我們的時尚、我們的科技、我們的品質、我們的服務，繼續出口到全世界」。

影片最後強調，「我們永遠不會出售我們的價值觀、以及我們的原則」。

西班牙國家報（El País）報導，桑傑士3日在總理府蒙克洛亞宮（La Moncloa）召開說明會，搶先在歐盟與美國談判有結果、以及歐盟採取反制措施與保護對策之前，宣布西班牙政府研擬實施的「商業應對與重啟計畫」。

這項計畫將為受關稅戰影響最嚴重的行業提供高達141億歐元（約新台幣5120億元）的經濟援助，其中包括74億歐元的新融資，其餘款項則來自現有的財政工具。

援助內容包括60億歐元的中小企業公共信貸、2億歐元的新廠房投資基金等，並將撥款20億歐元用於出口業者保險、5億歐元用於協助中小企業國際化。

桑傑士強調，西班牙政府將啟動國家級商業和金融工具，為受影響的產業部署「即時安全網」，讓這項計畫成為「保護經濟的盾牌」，以減輕美國關稅新政造成西班牙經濟的負面影響，為西班提供歐盟和本國的雙重保護傘。

桑傑士堅稱，西班牙政府將利用公部門的所有力量，來保護受影響的企業和員工，並試圖將這場危機轉化為「尋找新市場」和「強化產業」的機會。

即日起，經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）將代表桑傑士，向國會各黨團和各地自治區政府展開對話與協商，以使應急援助計畫順利實行。