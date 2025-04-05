再替川普關稅辯護！美財長：股市暴跌是科技七雄的問題 不是MAGA所致

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在4日發布的一段訪談中表示，這波股市暴跌與其說是總統川普的政策所致，不如說是中國今年推出的人工智慧工具DeepSeek引發的影響，稱他對於目前的市場崩跌並不太擔心。

路透報導，貝森特在接受保守派評論員卡森（Tucker Carlson）訪問時表示，「對於那些認為這波市場下跌全都是因為總統的經濟政策的人，我可以告訴你，這次的下跌其實是從中國人工智慧公司宣布推出DeepSeek AI開始的。」

他談到，「如果我要以過去的經驗來分析這波市場走勢，這也是我唯一一次會這樣說…… 我會說這是美股七雄（Mag 7）的問題，而不是讓美國再次偉大（MAGA）的問題。」

貝森特並非唯一淡化市場暴跌的川普政府官員。商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick）同樣對此不以為意。川普本人4日也轉發一則社群媒體貼文，該貼文寫著「川普故意讓市場崩盤」，圖中可見川普指著紅色下跌箭頭，以及在白宮簽署行政命令的畫面。

同時，貝森特也告訴卡森，川普政府依然堅守「強勢美元」政策，並否認部分分析師所稱，即政府推行關稅是為了讓美元貶值、提升美國出口競爭力。

他表示，「市場上除了川普總統和我本人，其他任何人都不代表美國政府對美元政策的立場，不應聽信。」「我們堅持強勢美元政策，並正在注入所有必要條件，確保美元長期走強。」

自川普1月20日就職以來，美元兌主要貿易夥伴貨幣已貶值近6%。