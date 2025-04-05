快訊

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

獨／80位「心碎爸媽」向立院陳情 盼虐殺未滿12歲童死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

再替川普關稅辯護！美財長：股市暴跌是科技七雄的問題 不是MAGA所致

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在4日發布的一段訪談中表示，這波股市暴跌與其說是總統川普的政策所致，不如說是中國今年推出的人工智慧工具DeepSeek引發的影響，稱他對於目前的市場崩跌並不太擔心。

路透報導，貝森特在接受保守派評論員卡森（Tucker Carlson）訪問時表示，「對於那些認為這波市場下跌全都是因為總統的經濟政策的人，我可以告訴你，這次的下跌其實是從中國人工智慧公司宣布推出DeepSeek AI開始的。」

他談到，「如果我要以過去的經驗來分析這波市場走勢，這也是我唯一一次會這樣說…… 我會說這是美股七雄（Mag 7）的問題，而不是讓美國再次偉大（MAGA）的問題。」

貝森特並非唯一淡化市場暴跌的川普政府官員。商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick）同樣對此不以為意。川普本人4日也轉發一則社群媒體貼文，該貼文寫著「川普故意讓市場崩盤」，圖中可見川普指著紅色下跌箭頭，以及在白宮簽署行政命令的畫面。

同時，貝森特也告訴卡森，川普政府依然堅守「強勢美元」政策，並否認部分分析師所稱，即政府推行關稅是為了讓美元貶值、提升美國出口競爭力。

他表示，「市場上除了川普總統和我本人，其他任何人都不代表美國政府對美元政策的立場，不應聽信。」「我們堅持強勢美元政策，並正在注入所有必要條件，確保美元長期走強。」

自川普1月20日就職以來，美元兌主要貿易夥伴貨幣已貶值近6%。

川普 關稅

延伸閱讀

對等關稅關鍵談判期 專家：說教無用川普要的是承諾

又1國向川普低頭！柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

川普關稅震撼股市⋯不預測短期走勢做好配置！00950B「避稅天堂」專注A級公司債抗風險

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

相關新聞

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，全球股市血崩，衝擊全球經濟，對此川普4日發文稱，「大企業根本不擔心關稅，因為知道這些...

再替川普關稅辯護！美財長：股市暴跌是科技七雄的問題 不是MAGA所致

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在4日發布的一段訪談中表示，這波股市暴跌與其說是總統川普的政策所致，不如...

又1國向川普低頭！柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，其中柬埔寨被課徵高達49％關稅。對此，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）4日致函...

受川普關稅波及！任天堂宣布：延後美國預購Switch 2

美國總統川普2日針對全球宣布對等關稅措施，其中對日本進口商品課徵高達24%的關稅。日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）...

TikTok交易案本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

美國總統川普4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。川普指出，「我的政府一直努力想保住TikT...

血腥星期五創美股新紀錄 川普關稅後6兆美元蒸發

美國總統川普宣布對全球課徵關稅後，中國祭出相同稅率回應，美國股市週五再以暴跌收盤，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。