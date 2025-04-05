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又1國向川普低頭！柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
柬埔寨總理洪馬內。法新社
柬埔寨總理洪馬內。法新社

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，其中柬埔寨被課徵高達49％關稅。對此，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）4日致函川普，正式提出協商請求，並決定立即將19類美國產品的進口關稅從原來最高35%下調至5%。

高棉時報（Khmer Times）報導，洪馬內在致川普、題為「請求就柬埔寨出口關稅實施進行談判」的信件指出，柬埔寨目前的關稅實務最高為35%，為展現誠意並本著加強雙邊貿易關係的精神，柬埔寨致力於促進美國產品進口，立即將19個產品類別的關稅，從最高35%降低至5%。

洪馬內重申，柬方將繼續本著建設性與務實精神，與美方保持溝通，以深化雙邊貿易關係，使兩國人民分享實質合作成果。

柬埔寨是第二個表態願向川普關稅低頭的國家。此前，遭美國重課46%對等關稅的越南，其總書記蘇林4日晚間和川普通話時表示，越南願將美國進口的商品進口稅率下調至0%，是第一個向川普低頭的國家。

川普 關稅

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