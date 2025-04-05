美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心
美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，全球股市血崩，衝擊全球經濟，對此川普4日發文稱，「大企業根本不擔心關稅，因為知道這些關稅不會消失。」
川普4日晚間在自家社群平台Truth Social發文表示，「大企業根本不擔心關稅，因為他們知道這些關稅不會消失。但他們關注的是那個『又大又漂亮的協議』，因為那將會為我們的經濟注入超強動力。這真的很重要，而且正在進行中！！！」
川普的關稅大戰效應持續發酵，包括道瓊，標普500和那斯達克三大指數4日全部重挫，其中道瓊指數大跌超過2000點，那斯達克指數連兩日重挫後，從近期高點下滑超過20％，正式進入熊市。
推文https://twitter.com/TrumpDailyPosts/status/1908302372280897591
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