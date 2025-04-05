快訊

清明連假後期好天氣掰了！降雨又轉涼 下周雨勢恐更猛烈

MLB／大谷死壘間掐斷關鍵攻勢 道奇8連勝沒了、山本好投吞敗

川普關稅海嘯席捲全球 台股周一恐雪崩

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，全球股市血崩，衝擊全球經濟，對此川普4日發文稱，「大企業根本不擔心關稅，因為知道這些關稅不會消失。」

川普4日晚間在自家社群平台Truth Social發文表示，「大企業根本不擔心關稅，因為他們知道這些關稅不會消失。但他們關注的是那個『又大又漂亮的協議』，因為那將會為我們的經濟注入超強動力。這真的很重要，而且正在進行中！！！」

川普的關稅大戰效應持續發酵，包括道瓊，標普500和那斯達克三大指數4日全部重挫，其中道瓊指數大跌超過2000點，那斯達克指數連兩日重挫後，從近期高點下滑超過20％，正式進入熊市。

推文https://twitter.com/TrumpDailyPosts/status/1908302372280897591

川普 關稅

延伸閱讀

受川普關稅波及！任天堂宣布：延後美國預購Switch 2

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

血腥星期五創美股新紀錄 川普關稅後6兆美元蒸發

TikTok交易因川普對等關稅已被擱置 字節跳動則稱尚未達成協議

相關新聞

受川普關稅波及！任天堂宣布：延後美國預購Switch 2

美國總統川普2日針對全球宣布對等關稅措施，其中對日本進口商品課徵高達24%的關稅。日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）...

TikTok交易因川普對等關稅已被擱置 字節跳動則稱尚未達成協議

路透社報導，據兩位知情人士透露，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國表示不會批准該交易，因此剝離 TikTok美國資產...

美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。道瓊工業指數下跌2231.07點或5.5%至3萬8314.86點，為2020年6月疫情以來最大跌幅。繼3日下跌1679點之後，道指首次連續兩天下跌超過1500點。

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，全球股市血崩，衝擊全球經濟，對此川普4日發文稱，「大企業根本不擔心關稅，因為知道這些...

TikTok交易案本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

美國總統川普4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。川普指出，「我的政府一直努力想保住TikT...

血腥星期五創美股新紀錄 川普關稅後6兆美元蒸發

美國總統川普宣布對全球課徵關稅後，中國祭出相同稅率回應，美國股市週五再以暴跌收盤，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。