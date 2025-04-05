快訊

清明連假後期好天氣掰了！降雨又轉涼 下周雨勢恐更猛烈

MLB／大谷死壘間掐斷關鍵攻勢 道奇8連勝沒了、山本好投吞敗

川普關稅海嘯席捲全球 台股周一恐雪崩

TikTok交易案本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。但根據外媒報導，這筆交易案本來已接近達成，卻似乎被川普的對等關稅搞砸。路透
美國總統川普4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。但根據外媒報導，這筆交易案本來已接近達成，卻似乎被川普的對等關稅搞砸。路透

美國總統川普4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。川普指出，「我的政府一直努力想保住TikTok協議，並已取得巨大進展。該協議需要做更多工作以確保所有必要的核准，這就是我簽署行政命令讓TikTok再運作75天的原因」。但根據外媒報導，這筆交易案本來已接近達成，卻似乎被川普的對等關稅搞砸。

川普發文指出：「我了解中國對對等關稅不太高興（這對美中貿易公平與平衡是必要的）。這也證明關稅是最強大的經濟工具，對我們國安非常重要。我們不希望TikTok消失，我們期待與TikTok和中國合作完成這筆交易。」

美聯社率先報導，在川普祭出對等關稅後，北京政府已停止TikTok交易的談判，根據匿名知情人士透露，字節跳動代表致電白宮表示，在貿易與關稅談判順利進行前，中國不會批准該交易。

路透跟進引述知情人士報導，川普宣布徵收對等關稅後，中國便表示不會批准字節跳動分拆TikTok在美資產，相關交易被擱置。

知情人士指出，交易的結構在2日基本敲定，核心內容是將TikTok的美國業務分拆，成立一間總部設於美國的新公司，由占多數股權的美國投資者持有和營運，字節跳動保留不足20%的少數股權。這些條件本已得到現有投資人、新投資人、字節跳動和美國政府批准。換句話說，只差北京點頭。

當被問及TikTok交易進展時，中國駐華府大使館聲明表示：「中方已多次闡明對TikTok的立場。中方一貫尊重和保護企業合法權益，反對違反市場經濟基本原則的做法。」

川普 關稅

延伸閱讀

受川普關稅波及！任天堂宣布：延後美國預購Switch 2

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

血腥星期五創美股新紀錄 川普關稅後6兆美元蒸發

TikTok交易因川普對等關稅已被擱置 字節跳動則稱尚未達成協議

相關新聞

受川普關稅波及！任天堂宣布：延後美國預購Switch 2

美國總統川普2日針對全球宣布對等關稅措施，其中對日本進口商品課徵高達24%的關稅。日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）...

TikTok交易因川普對等關稅已被擱置 字節跳動則稱尚未達成協議

路透社報導，據兩位知情人士透露，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國表示不會批准該交易，因此剝離 TikTok美國資產...

美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。道瓊工業指數下跌2231.07點或5.5%至3萬8314.86點，為2020年6月疫情以來最大跌幅。繼3日下跌1679點之後，道指首次連續兩天下跌超過1500點。

又1國向川普低頭！柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，其中柬埔寨被課徵高達49％關稅。對此，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）4日致函...

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，全球股市血崩，衝擊全球經濟，對此川普4日發文稱，「大企業根本不擔心關稅，因為知道這些...

TikTok交易案本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

美國總統川普4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。川普指出，「我的政府一直努力想保住TikT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。