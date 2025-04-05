受川普關稅波及！任天堂宣布：延後美國預購Switch 2

美國總統川普2日針對全球宣布對等關稅措施，其中對日本進口商品課徵高達24%的關稅。日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）也受影響，原訂於9日開放美國市場預購Switch 2新主機的計畫臨時喊卡，官方坦言，必須重新評估關稅與市場變動所帶來的影響，但6月5日發售的計畫沒有變。

NBC報導，任天堂於2日舉行網路發表會，宣布最新遊戲機Switch 2將於幾天內開放預購，但如今計畫取消，稱「為了評估關稅衝擊與市場情勢的潛在變化，Switch 2美國預購將不會在原定的4月9日開始。」

但任天堂表示，主機將會按照原定計畫，於6月5日正式上市。美國版售價449.99美元（約新台幣1萬4625元）。

對此許多玩家擔心，關稅恐導致Switch 2價格因此調漲。目前外界還不清楚，任天堂在訂定原始售價時是否已考量到可能的關稅問題。