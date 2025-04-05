快訊

清明連假後期好天氣掰了！降雨又轉涼 下周雨勢恐更猛烈

MLB／大谷死壘間掐斷關鍵攻勢 道奇8連勝沒了、山本好投吞敗

川普關稅海嘯席捲全球 台股周一恐雪崩

聽新聞
0:00 / 0:00

TikTok交易因川普對等關稅已被擱置 字節跳動則稱尚未達成協議

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
TikTok交易因為川普關稅而被擱置。 (路透)
TikTok交易因為川普關稅而被擱置。 (路透)

路透社報導，據兩位知情人士透露，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國表示不會批准該交易，因此剝離 TikTok美國資產的交易已被擱置。

其中一位消息人士透露，該交易的結構已於周三基本敲定，交易將把 TikTok 的美國業務分拆為一家總部位於美國、由大多數美國投資者擁有和運營的新公司。字節跳動將持有不到 20% 的少數股權。

報導說，消息人士稱，該交易得到了現有投資者、新投資者、字節跳動和美國政府的批准。

不過，根據字節跳動微信公眾號今天凌晨三時發布的聲明，字節跳動稱，字節跳動公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。依中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。

而當地時間4月4日，川普在社群媒體上宣布，他將再次推遲執行TikTok禁令75天。

川普 關稅

延伸閱讀

歐洲小國聖馬利諾對美關稅僅10% 企業想搬來避稅

金融時報：吳釗燮林佳龍訪美 川普上任後首次美台「秘密對話」

對等關稅針對中國？ 矢板明夫：美中貿易大戰2.0、台灣有3件事可做

大陸加徵關稅報復美國 川普嘲諷「大陸慌了」：他們承擔不起

相關新聞

受川普關稅波及！任天堂宣布：延後美國預購Switch 2

美國總統川普2日針對全球宣布對等關稅措施，其中對日本進口商品課徵高達24%的關稅。日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）...

TikTok交易因川普對等關稅已被擱置 字節跳動則稱尚未達成協議

路透社報導，據兩位知情人士透露，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國表示不會批准該交易，因此剝離 TikTok美國資產...

美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。道瓊工業指數下跌2231.07點或5.5%至3萬8314.86點，為2020年6月疫情以來最大跌幅。繼3日下跌1679點之後，道指首次連續兩天下跌超過1500點。

又1國向川普低頭！柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，其中柬埔寨被課徵高達49％關稅。對此，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）4日致函...

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

美國總統川普2日宣布對等關稅措施後，全球股市血崩，衝擊全球經濟，對此川普4日發文稱，「大企業根本不擔心關稅，因為知道這些...

TikTok交易案本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

美國總統川普4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。川普指出，「我的政府一直努力想保住TikT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。