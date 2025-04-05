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TikTok交易因川普對等關稅已被擱置 字節跳動則稱尚未達成協議
路透社報導，據兩位知情人士透露，在美國總統川普宣布徵收對等關稅後，中國表示不會批准該交易，因此剝離 TikTok美國資產的交易已被擱置。
其中一位消息人士透露，該交易的結構已於周三基本敲定，交易將把 TikTok 的美國業務分拆為一家總部位於美國、由大多數美國投資者擁有和運營的新公司。字節跳動將持有不到 20% 的少數股權。
報導說，消息人士稱，該交易得到了現有投資者、新投資者、字節跳動和美國政府的批准。
不過，根據字節跳動微信公眾號今天凌晨三時發布的聲明，字節跳動稱，字節跳動公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。依中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。
而當地時間4月4日，川普在社群媒體上宣布，他將再次推遲執行TikTok禁令75天。
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