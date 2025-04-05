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川普關稅海嘯席捲全球 台股周一恐雪崩

血腥星期五創美股新紀錄 川普關稅後6兆美元蒸發

中央社／ 紐約4日專電
美國股市週五以暴跌收盤。路透
美國股市週五以暴跌收盤。路透

美國總統川普宣布對全球課徵關稅後，中國祭出相同稅率回應，美國股市週五再以暴跌收盤，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。美股這波大幅下跌導因於領導者政策改變，影響難以預料。

道瓊工業指數今天在中國宣布對美國進口貨品同樣課徵34%關稅後，暴跌2231.07點，跌幅5.50%，是2020年6月疫情後最大跌勢，也是史上首次連續兩日跌點超過1500點的新紀錄。

道指總計連續兩日跌掉3910.46點，跌破4萬點，週五以38314.86點作收。

標準普爾500指數下跌322.44點，跌幅5.97%，是2020年3月後最大跌勢，兩天共跌掉596.89點，以5074.08點作收。標普自近期最高點跌幅已達17%，接近熊市。

那斯達克指數下跌962.82點，跌幅5.82%，以15587.79點作收。那指自過去兩個月最高點跌幅已超過2成，正式進入熊市。科技界憂心人工智慧帶動過去2年大幅成長的動能，因川普（Donald Trump）關稅戰將告終。

美股「科技七雄」（Magnificent 7）中的蘋果（Apple）與輝達（Nvidia），總計兩日總跌幅都超過15%，特斯拉（Tesla）今天跌幅達10%，3家業者都深度涉足中國市場。

美股週五血腥收盤，原因並非如2008年的房屋次貸風暴或2020年的COVID-19疫情，美國總統新經濟政策上路，改變全球供應鏈架構是唯一因素，川普眼中的美國經濟現況如同病人，關稅是解方，但投資人看法不同。

全球國家對川普高關稅感到不滿或憤怒，但多希望與白宮接觸減少課徵，川普已明示政策不會改變。

2大對美貿易順差國的越南願將對美國進口貨品稅率下調至0%，希望川普收回扼殺越南經濟的46%高關稅。中國不改一貫強硬態度，同樣以34%稅率回敬。

分析師多認為，多年的美股牛市在川普對全球掀起關稅戰後已結束，短期內探底難以避免，長期影響經濟成長，衝擊難以預料。

川普 關稅

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