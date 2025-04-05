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川普對大陸祭高關稅 iPhone在美售價恐飆漲

聯合報／ 編譯季晶晶、莊瑞萌／綜合報導
川普關稅引發萬物皆漲的憂慮。如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的成本可能接近2,300美元。路透
川普關稅引發萬物皆漲的憂慮。如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的成本可能接近2,300美元。路透

路透報導，川普關稅計畫引發外界憂心蘋果手機在美國會大幅漲價，一支高階iPhone手機在美國可能從一五九九美元（約台幣五萬三千元）漲到二千三百美元（約台幣七萬七千元）。

美國將對所有進口商品課徵百分之十基準關稅，並對一些貿易逆差最多的貿易夥伴徵收更高的對等關稅。川普的對等關稅會是永久性還是贏得讓步的一種策略，來自白宮資訊很矛盾。美國商務部長盧特尼克稱川普不會收手，提高關稅不是一種談判。川普卻說，關稅「讓我們在談判時擁有強大力量」。

路透與華爾街日報報導，目前多數iPhone仍在中國大陸製造，但連同這次對等關稅，川普第二任期以來已對大陸加徵百分之五十四關稅。因此，蘋果將面臨艱難的抉擇，不是自行吸收額外費用就是轉嫁給顧客。

分析師表示，iPhone等消費性產品可能是這波關稅受創最嚴重的商品之一，如果蘋果將關稅成本轉嫁給消費者，iPhone價格可能上漲三成至四成。

蘋果每年銷售超過二點二億支iPhone，最大市場包括美國、中國和歐洲。根據羅森布拉特證券公司分析師預測，最便宜iPhone 16售價七九九美元，如果蘋果將成本轉嫁給美國消費者，價格可能高達一一四二美元（約台幣三萬八千元）。配備六點九吋顯示器與一ＴＢ儲存空間的iPhone 16 Pro Max售價一五九九美元，如果百分之四十三的漲幅轉嫁給消費者，價格將接近二千三百美元。

川普在第一次任期內曾對多種大陸進口商品加徵關稅，但當時蘋果手機等多項產品獲得豁免，不過，這次川普政府尚未批准任何豁免。

iPhone 川普 漲價 關稅

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