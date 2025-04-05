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美國會跨黨派提修法 尋求審核制衡新關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
川普宣布對等關稅震驚全球，美國國會隨即反應，兩黨參議員提案修法，要求總統徵稅前須國會審核同意。 路透
川普宣布對等關稅震驚全球，美國國會隨即反應，兩黨參議員提案修法，要求總統徵稅前須國會審核同意。 路透

美國總統川普宣布對等關稅政策，震驚全球，也刺激美國國會做出反應；共和黨民主黨聯邦參議員三日提出修法草案，希望恢復國會對總統徵收關稅的制衡，要求總統在實施關稅前向國會通知和說明，且必須經國國會審核同意。

四位共和黨參議員日前加入民主黨行列，在對等關稅宣布前夕，投票支持通過民主黨提案，要求終止川普援引用來向加拿大進口商品全面徵收廿五％關稅的芬太尼國家緊急狀態宣告。

共和黨參議員格拉斯利和民主黨參議員肯特威爾三日則提出跨黨派草案「二○二五貿易審查法」，要求恢復國會批准實施關稅的關鍵角色。該草案要求總統在新關稅上路前的四十八小時內通知國會，並提供說明原因，且分析對美國消費者和企業的衝擊影響；國會須在六十天內核准相關政策，否則關稅將自動失效。

國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，許多參眾議員都在思考接下來的步驟，給川普踩煞車；參議員正尋找其他機制來廢除川普已經實施的關稅，同時要限制他實施新的關稅。

共和黨 川普 民主黨 關稅

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