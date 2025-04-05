WTO：全球今年貿易量 估萎縮1%

世界貿易組織（ＷＴＯ）秘書長伊衛拉三日示警，美國總統川普對全球發起的關稅攻勢，可能導致今年全球商品貿易量整體萎縮約百分之一。

法新社報導，川普對全球各國徵收關稅，伊衛拉警告，這些措施將對全球貿易和經濟成長前景產生重大影響。

川普一月重回白宮後已祭出其他關稅，他二日又對所有國家祭出百分之十基本關稅，並對數十個國家徵收更高額對等關稅，包括美國最大貿易夥伴中國大陸及歐盟。

伊衛拉表示：「儘管形勢變化迅速，我們初步預測，這些措施加上今年年初以來採取的措施，可能導致今年全球商品貿易量整體萎縮約百分之一。」

伊衛拉敦促世貿成員國以負責任方式應對美方措施引起的緊張局勢。她說：「我對這種下滑情況深感憂心，也擔心局勢可能惡化成關稅戰，冤冤相報使得貿易量進一步下滑。」

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃則表示，美國的新關稅「顯然對全球前景構成重大風險」，並敦促華府與貿易夥伴合作。

法新社報導，許多人擔憂這波貿易戰將引發全球經濟衰退並使通貨膨脹升溫。喬治艾娃首次對此發表相關聲明表示：「在經濟成長疲軟之際，這些關稅顯然對全球前景構成重大風險。」

她說：「避免採取可能進一步損害全球經濟的措施至關重要。我們呼籲美國及其貿易夥伴以建設性方式合作，化解貿易緊張局勢並減少不確定性。」

總部位於華盛頓的國際貨幣基金今年一月表示，全球今年經濟成長預計將達到百分之三點三，低於二○○○年到二○一九年的全球平均成長率百分之三點七。

國際貨幣基金將於本月稍晚發布新的經濟展望報告，並將在華盛頓舉行的春季會議中討論，屆時美國前所未有的關稅攻勢將成為議程重點。