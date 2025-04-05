各國競相與美協議 彭博：與川普談判空間比想像中小

美國總統川普二日宣布對所有進口商品課徵關稅，各國領導人競相尋求與華盛頓達成降低關稅協議，然而，彭博社報導，關稅談判空間可能比他們想像的要小。

這是因為川普的對等關稅政策打擊到所有貿易夥伴，設有至少百分之十的基本稅率，這被視為確保川普貿易政策完整性的必要措施。

川普及其顧問強調，百分之十的基本稅率對於防止貿易詐欺至關重要。

川普三日啟程前往佛州之前在白宮對記者表示：「世界各國都想知道，是否還有達成協議的空間？他們多年來一直占我們便宜，我們一直處於劣勢。但我要告訴你們，這一次情況會大不相同。」

多位川普政府的高階官員對記者表示，如果對任何國家放棄百分之十的關稅底線，都可能引發濫用漏洞風險。其中一人說，這項措施旨在杜絕逃避關稅，比如通過其他關稅較低國家將商品運往美國的洗產地行為。

川普在白宮玫瑰園的講話也強調這一點，他稱基本關稅「將用於讓其他國家幫助重建美國經濟，防止貿易詐欺」。

因此，可能只有那些被徵收更高「對等關稅」的國家才有談判空間，這些國家和地區大約有六十個。知情人士透露，談判重點預計將集中在這類大多基於貿易逆差計算得出的較高關稅。

這對英國等期望豁免百分之十基本關稅的美國盟友而言可能是項打擊。而一些被徵收較高關稅的國家，例如泰國和日本，已暗示他們願意暫緩報復並作出讓步，以獲得關稅減讓。

美國商務部長盧特尼克三日接受ＣＮＮ採訪表示：「總統不會退讓，這是重塑全球貿易秩序。」他聲稱，川普雖然對談判持開放態度，但達成協議的前提是「這些國家必須徹底改變自身所有做法，我對此表示懷疑」。