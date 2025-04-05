美商務部：要讓半導體製造回流

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。美聯社
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。美聯社

美國總統川普宣布對各國全面課徵對等關稅，美國商務部長盧特尼克表示，川普的戰略是提高國內工廠的生產能力，包含「讓半導體製造從台灣回流美國」。

盧特尼克3日在CNBC的「Squawk Box」節目受訪時表示，半導體雖未納入這次的對等關稅範圍，川普仍在思考美國如何重新在晶片製造領域立足，「川普將深入研議這些措施，將在之後推出，看要如何讓那些半導體製造回流」，「我們遲早必須保護自己。美國必須具備自我保護的能力」。

盧特尼克也質疑為何美國電子產品「主要是在台灣製造」，「過去是在這裡打造的。我們的政策導致台灣帶走一切」。他說：「我們都手握自己喜愛的iPhone，為什麼這些得在台灣和中國製造？為何沒辦法在美國以機器人技術來生產，川普說，這些都要在美國製造。」

川普去年競選總統時曾說，台灣因拿走美國晶片生意而變富有。半導體產業協會的資料顯示，全球最先進的微晶片有92%在台灣生產。

盧特尼克在談到各國保護國內產業時，以戰爭中會使用的鋼材舉例指出，各國可能利用增值稅（VAT）或消費稅補貼國內鋼鐵或汽車業，「如果他們回過頭，向自家鋼鐵公司出售相當便宜的能源，接著他們的鋼鐵公司會摧毀我們的鋼鐵公司，讓我們經營不下去。」

川普 關稅

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