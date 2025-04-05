川普預告：晶片、藥品將課關稅

美國總統川普二日宣布對等關稅措施導致全球股市重挫，雖然半導體、藥物與木材等商品暫列這波關稅豁免項目，但才隔一天，川普又表示，「很快」對晶片和藥品課徵關稅。

金融時報報導，川普三日搭乘空軍一號專機前往佛州時，他在機上對記者表示，很快就會開始對晶片徵收關稅，而針對藥品的關稅也將在「不久的未來推出」，「目前正在擬議中」。

北京反擊 對美國商品加稅

川普並未說明對半導體課稅細節，但他二月曾說，計畫對外國製造的電腦晶片課徵至少百分之廿五關稅，並隨時間提高稅率，以推動半導體產業遷往美國。他當時還說：「當他們進來美國，在這裡設廠，就不會被徵收關稅。所以我們想給他們一點機會。」

此外，川普也繼續拿調降關稅施壓中國大陸，呼籲中方批准出售短影音應用程式TikTok，稱會考慮降低大陸輸美貨品關稅以作為交換。不過，中國大陸昨天宣布，自十日起對美國所有進口商品加徵百分之三十四關稅；川普幾小時後上網發文，宣布他的政策將「永遠不變」，並說「中國玩錯了，他們驚慌失措，這事他們承擔不起」。

美三大指數 應聲重挫下跌

川普對等關稅政策波及全球，導致全球股市暴跌，美股道瓊工業指數三日收盤狂瀉超過一千六百點，跌幅逾百分之三。標普五百指數下跌超過百分之四點八，那斯達克指數下跌近百分之六，均創新冠疫情爆發以來最大單日跌幅。川普在白宮回應記者提問，指關稅措施進展順利，稱未來股市將一片繁榮。

川普三日離開白宮準備前往佛州時，將關稅措施比喻為一場大型外科手術，並表示雖然這場手術意義重大且可能令人不安，但最終是為了改善患者健康。川普說，其他國家正渴望與美國進行談判，稱多年來這些國家一直在利用美國，但現在這種局勢正在轉變。川普表示，美國不再是貿易協定的輸家，他預計美國的經濟前景將「令人難以置信」。

卓揆下周邀朝野 共商國是

美國商務部長盧特尼克、白宮貿易顧問納瓦羅接受訪談時說，全面關稅不是談判。至於被問到股市暴跌，盧特尼克強調：「讓川普主掌全球經濟吧。他知道他在做什麼，他已經談關稅這件事卅五年了。你必須信任川普的執政能力。」