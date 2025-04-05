川普將對晶片、藥品課稅 分析師示警：恐有一波取消訂單潮

經濟日報／ 編譯徐榆涵、記者葉卉軒／綜合報導
美國總統川普2日宣布的對等關稅措施，暫時豁免鋼鋁、銅、藥物及半導體等產品，但他3日又預告，「很快」就將對晶片和藥品課稅。晶片示意圖。美聯社
美國總統川普2日宣布的對等關稅措施，暫時豁免鋼鋁、銅、藥物及半導體等產品，但他3日又預告，「很快」就將對晶片和藥品課稅。晶片示意圖。美聯社

美國總統川普2日宣布的對等關稅措施，暫時豁免鋼鋁、銅、藥物及半導體等產品，但他3日又預告，「很快」就將對晶片和藥品課稅。分析師警告，若客戶感受到消費者需求減弱，可能會有一波取消訂單潮。

川普3日在白宮表示，「晶片將很快開始（徵收關稅）」，即將宣布的藥品關稅起點將是「之前從未見過的水準」，「目前正在關注製藥業，這是另外的範疇」，「將在近期的某個時間點宣布，現在正在評估」。

他也說，「每個國家都在打電話給我們，這是我們形勢的美妙之處，我們讓自己坐在駕駛座－如果我們是要求這些國家幫我們一個忙，他們會說不，現在他們會為我們做任何事」，「這將讓我們的國家非常有錢」。

華爾街日報（WSJ）已分析，即便晶片暫時豁免於對等關稅之外，依然逃不了關稅，但多數晶片是間接輸入，先在海外生產、封裝、組裝為成品後再輸入美國，這些成品卻面臨最高49%的關稅，這種間接進口也造成難以評估關稅對半導體業的影響。

關稅也無法提供晶片製造商在美國生產的誘因，因為這些產品大多被出口到亞洲供應鏈，再以被課徵關稅的成品回到美國。

現在更大的挑戰在於，Wolfe研究公司分析師卡索指出，若晶片製造商的客戶預期消費者需求將因價格提高而減弱，可能會有取消訂單潮，類似2020年新冠疫情封控剛實施時的情況，這將引發市場對消費電子業者本季財測的憂慮。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，倘若川普也對台灣半導體業加徵關稅，將付出代價。

川普 關稅

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