關稅戰升級 全球股崩、恐慌指數飆升

經濟日報／ 編譯季晶晶任中原徐榆涵／綜合外電
美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，波及全球，也血洗股市。路透
美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，波及全球，也血洗股市。路透

在美國總統川普宣布對等關稅引發全球股市崩跌後，中國大陸昨（4）日迅速回擊，宣布對美國產品展開全面報復，關稅戰加劇引發全球股市賣壓不止，美股三大指數4日早盤續跌逾4%，歐股全面重挫逾5%，亞股倒成一片，恐慌指數VIX飆升。

因應美國總統川普宣布對等關稅，大陸宣布自10日起對美國所有進口商品加徵34%關稅，並擴大稀土出口管制範圍，在世貿組織對美國提起訴訟等多項反制措施。

美中關稅戰引發全球股災
美中關稅戰引發全球股災

在大陸宣布報復後，川普4日在自家社群媒體Truth Social以全大寫英文，譴責中國大陸的報復措施表示：「中國搞錯情勢了，他們陷入恐慌了，這是他們唯一無法承擔的一件事。」

美中關稅戰升級導致全球股災進入第二天，「債券天王」葛洛斯警告，想逢低承接的股票投資人最好暫時保持觀望，此時進場的危險性堪比接刀。

「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼預測，在川普減弱對全球貿易的打擊力道之前，股市可能還會深度回檔，「基於不確定性瀰漫，這波回檔可能還會更深一些。即使未來幾周美國開始與各國談判，令市場覺得壓力下降，但回檔還會更深一點，之後才會見底」。

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，波及全球，也血洗股市，美股三大指數3日急洩4%至6%，是新冠疫情以來最大單日跌幅。

亞股4日賣壓不止，日經225指數續挫955點（跌幅2.8%），從歷史高峰回落20%，跌入熊市，東南亞股市跌勢尤深，新加坡、菲律賓、泰國曼谷、及越南股市都跌到多月來低點。

中國大陸4日宣布，10日起對美國輸入產品全面課徵34%關稅，再度引爆美歐股市重挫，美股三大指數4日早盤全跌逾4%，道瓊工業指數再度暴跌逾1,600點，「科技七雄」與晶片類股續挫，VIX跳漲51.8%，歐洲股市跌逾5%。

此外，布蘭特油價4日盤中跌8.1%至每桶64.49美元，西德州油價下挫9%至每桶60.95美元」，紐約黃金現貨跌2.5%，報每英兩3,033.79美元。

面對股市連兩天大跌，川普4日以全大寫在社群媒體發文表示：「致將來到美國與投資大量資金的許多投資人，我們的政策永遠不會改變，現在是致富的偉大時機，比以前都更有錢。」

他也評論3月就業數據表示：「很棒的就業數字，遠優於預期，（政策）已經有效了，撐住，我們不能輸。」

VIX 川普 美股 關稅

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