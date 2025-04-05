各國求降稅…掀「朝貢讓步潮」 彭博：爭取豁免難度高

美國總統川普2日表示，若其他國家能夠開出一些「不同尋常」的交換條件，他對降低對等關稅抱持開放態度，預料將帶動多國的「朝貢讓步潮」，土耳其、墨西哥、印尼及越南等國都已表態希望協商，但彭博資訊分析，由於川普對等關稅已設定10%的「地板」，各國爭取豁免的難度也提高。

川普表示，「關稅給了我們協商的龐大權力」，「每個國家都已打電話給我們」。他被問到他是否會更寬容時回答，「不一定」，「如果有人說，他們將給我們一些不同尋常的東西，也要他們給我們的是好東西」。

川普暗示，他一整天都在和尋求關稅減免的外國政府和企業領袖對話，包括3日在汽車製造商主管、以色列總理內唐亞胡等人談話。

川普的對等關稅預料將促使多國對美國提出貿易讓步措施，墨西哥總統薛恩鮑姆已派遣經濟部長厄伯拉特下周前往華府，繼續磋商鋼鐵與汽車關稅，泰國計劃進口更多美國汽車、液化天然氣（LNG）及電子產品，以縮減對美國的貿易順差。

土耳其和印尼也尋求和美國協商，印尼承諾將鬆綁貿易規範，越南貿易部也送出外交通知給美國，請求延後對越南產品課徵對等關稅，提議降低對汽車的進口關稅。

英國金融時報（FT）報導，歐盟仍不放棄談判，已向美國提議願意將汽車關稅從10%，降到與美國相同的2%水準，歐盟官員也認為股市下挫和通膨升高的展望，將促使美國協商。

但彭博資訊分析，由於川普的對等關稅已設定至少10%的基準稅率，被視為確保川普貿易政策完整性的必要措施，因此各國的談判空間可能比想像中還小。

也有一些國家展現轉趨強硬態度，例如英國正在研擬將課徵報復關稅的清單，若英國無法在5月1日前調降10%的對等關稅，可能會對美國進口課徵報復性關稅。