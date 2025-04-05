關稅戰新問題：當心13兆元陸貨找出海口

美國總統川普對中國大陸加徵的龐大關稅，可能會為已經在貿易上承受壓力的全球經濟創造出一個新問題：4,000億美元（約新台幣13兆3,420億元）的海量中國製品將湧向其他國家。

川普宣布9日起將對中國大陸產品課徵34%的對等關稅，且是疊加於現有的各種關稅之上，根據計算，9日起中國大陸輸往美國的產品將平均超過60%的關稅，彭博資訊經濟學家指出，關稅高到這種水準，基本上能讓美中貿易歸零。

經濟學家表示，川普豎起這道關稅高牆，可能導致部分原本計劃輸美的中國大陸製品，轉移到已經充斥著陸製產品的其他國家，使許多國家正在對抗的「中國震撼」（China shock）惡化。

在此同時，越南、南韓和日本等其他出口大國，輸美產品也將被課徵更高的關稅，而且美國對進口品的需求也可能下滑，而這些國家的出口也必須轉往新的目的地。隨著報復措施和防禦壁壘展開，還會牽連進更多國家，北京大學光華管理學院金融學教授佩提斯表示：「真正的大場面還沒到。」

其他國家要吸收銷往美國市場的大陸製品，可不容易。美國數據顯示，去年美國從大陸進口價值約4,400億美元的產品。聯合國和世界貿易組織（WTO）轄下的國際貿易中心（ITC）資料，在美國2023年的進口來源中，中國大陸占了鋼鐵製品的20%、占電子產品超過25%、鞋類占三分之一，玩具則占75%，美國進口的雨傘更有91%來自中國大陸。