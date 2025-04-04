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美股4日開盤再重挫！道指跌千點摜破4萬點 納斯達克進入熊市

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美股4日開盤再重挫！道指跌千點摜破4萬點 納斯達克進入熊市

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國股市3日收盤後，紐約證券交易所（NYSE）大廳一塊追蹤交易情況的螢幕。圖／路透
美國股市3日收盤後，紐約證券交易所（NYSE）大廳一塊追蹤交易情況的螢幕。圖／路透

美國總統川普2日宣布對等關稅，對中國大陸商品加徵34%關稅，陸方4日公告反擊，對課34%關稅。美股4日一開盤就再度重挫，道瓊工業指數下跌近千點。

衛報報導，繼2020年3月以來最糟糕的一天之後，美股再遭重創。標準普爾500指數4日開盤下跌133點、跌幅2.48%，至5262.68點。道瓊工業指數開盤下跌982點，跌幅2.4%，至39563點，意味道瓊工業指數從近期的歷史高點下跌了10%，進入「回檔區域」，隨後跌點擴大至1092.84點。

納斯達克指數則進入熊市區域，下跌556.95點、跌幅3.37%，至15993.66。

川普 美股 那斯達克 關稅

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