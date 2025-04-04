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關稅戰升級！陸反制美國關稅 美股道瓊指數早盤再跌逾1,000點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。圖／路透
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。圖／路透

美股道瓊工業指數繼3日收盤暴跌逾1,600點後，4日早盤續挫逾1,000點，中國大陸宣布將對美國產品開徵報復性關稅，美國總統川普則譴責中國大陸報復，引發市場擔心美中關稅戰升溫，會將全球經濟托入衰退。標普500和那斯達克指數分別各下跌約3%；費城半導體指數跌4.8%；台積電ADR跌5.1%。

在中國大陸擁有龐大市場的企業4日早盤股價都表現不佳，蘋果和高通分別下跌3%和3.8%，特斯拉和輝達則分別跌4.9%和3.7%。

美國經濟放緩的擔憂升高，也拖累對景氣敏感的銀行類股4日早盤暴跌，摩根士丹利挫跌6.3%，高盛下跌5.7%，花旗和摩根大通也分別下挫7.6%和5.9%，富國銀行則下跌6.1%。

美國3月就業報告好壞參半。非農就業人口增加22.8萬人，遠高於經濟學家預測，但失業率也微升至4.2%，高於預期。

中國大陸商務部4日表示，10日起將對所有美國產品課徵34%關稅，以相同幅度的關稅，回敬川普將對中國大陸輸入產品所加徵的關稅。

川普4日則在自家社群媒體Truth Social以全大寫表示：「致將來到美國與投資大量資金的許多投資人，我們的政策永遠不會改變，現在是致富的偉大時機，比以前都更有錢。」「中國搞錯情勢了，他們陷入恐慌了，這是他們唯一無法承擔的一件事！」他也評論3月就業數據表示：「很棒的就業數字，遠優於預期，（政策）已經有效了，撐住，我們不能輸。」

川普 美股 關稅

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