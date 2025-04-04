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哀鴻遍野…陸發起報復美國關稅攻勢 油價應聲暴跌8%
油價今天暴跌8%，大有創下自從2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間以來最低收盤價態勢。美國總統川普本週發起關稅攻勢，導致全球貿易戰升溫，中國今天予以回擊。
路透社報導，川普2日將美國關稅壁壘調高至逾百年來之最，引發全球金融巿場哀鴻遍野，許多國家已磨刀霍霍準備報復。中國今天便宣布，10日起對所有從美國進口的貨品加徵34%關稅。
格林威治標準時今天12時54分（台灣時間4日晚間8時54分），布倫特原油（Brent）期貨價格重挫5.30美元或7.6%，報每桶64.84美元；西德州中級原油（WTI）期貨價格更挫跌5.47美元或8.2%，報每桶61.48美元。
這兩大全球原油基準價格眼看皆將創下2年多來最大單週百分比跌幅。
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