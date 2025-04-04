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川普對等關稅加劇衰退憂慮 市場押注美、歐、英將加碼降息

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
川普宣布對等關稅稅率，再度震撼市場，交易員紛紛押注美、歐、英央行將進一步降息。圖／美聯社
川普宣布對等關稅稅率，再度震撼市場，交易員紛紛押注美、歐、英央行將進一步降息。圖／美聯社

美國總統川普的對等關稅措施，加劇經濟衰退憂慮，促使市場押注美、歐、英央行將都將加碼降息，預期聯準會（Fed）今年將降息4碼，歐洲央行（ECB）與英國央行則各將降息3碼。

貨幣市場預測，Fed今年底前將會降息四次、每次1碼，共計1個百分點，高於先前預期的3碼，並且預估將在6月降息1碼。

Fed官員曾說，就業市場仍具韌性，加上通膨黏著，希望能按兵不動一段時間，並且觀望川普關稅政策的發展。經濟學家普遍預期，關稅將推升通膨，並拖累經濟成長，讓Fed維持觀望模式。

但在對等關稅宣布後，利率討論再度升溫。摩根士丹利以通膨風險為由，預測Fed今年不會再降息，瑞銀全球財富管理則認為，今年Fed貨幣政策將更加寬鬆。

在歐洲，市場押注ECB今年底前將降息3碼， 預期終點利率將是1.75%，是去年12月中以來首見。目前ECB的存款利率為2.5%。

交易員也預期英國央行今年底前將降息3碼（共75個基點），降幅大於本周稍早押注的65個基點，並預測5月降息機率為90%。英國總裁貝利已表示，關稅對通膨的潛在影響仍「不甚明朗」，官員擔憂國內物價壓力縈繞不去。

RSM英國公司經濟學家皮尤表示，對英國經濟來說，關稅措施意味著英國經濟的「最好（情況）為再停滯一年」，估算對未來一年經濟的影響介於0.2%-0.5%。

ECB Fed 川普 關稅

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