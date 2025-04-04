日朝野黨魁齊聚應對川普關稅衝擊 在野促首相速訪美

美國總統川普宣布對等關稅等措施，嚴重衝擊日本經濟。日本首相石破茂召開朝野黨魁會談時表示，將強烈要求美方重新調整措施，考慮與川普舉行電話會談。有在野黨主席要求石破在4月9日之前訪美，直接找川普談。

川普宣布對日本商品課徵24%對等關稅，加上對進口車及零組件加徵25%關稅，對日本經濟帶來巨大衝擊。

日本放送協會（NHK）報導，這場日本朝野政黨主席會談今天下午在國會大廈舉行，時間約50分鐘。

自民黨總裁（主席）石破茂、聯合執政的公明黨代表齊藤鐵夫、最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥、日本維新會共同代表前原誠司、國民民主黨代表玉木雄一郎、共產黨委員長田村智子、令和新選組代表山本太郎7位黨主席出席。

針對川普關稅措施，會談一開始，石破表示，「廣範圍的貿易限制措施不僅對日美兩國經濟關係，也對全球經濟、多角化貿易體制全體帶來極大影響。（川普關稅措施）與世界貿易組織（WTO）協定、日美貿易協定的整合性令人深感憂慮。今後將強烈要求美方重新調整措施」。

石破說：「如果我和川普直接談判比較適當的話，我希望在最適當的時機、以最適當的方式和川普談，我會毫不猶豫去做。我或負責的閣僚訪美之際，在國會的日程等方面，請大家多多諒解。」

石破表示，「將詳查川普關稅措施對日本國內產業造成的影響，做好必要的支援。本月1日已決定做為當前對策，將實施資金調度等支援。政府也將成立相關閣僚（部長）討論會。國難當前，不僅政府、執政黨，希望在野黨一起跨黨派共商對策」。

根據白宮資料，川普將對所有國家課徵10%關稅，美東時間5日凌晨生效；另外，針對對美貿易逆差最大的國家，包括日本在內，課徵較高的對等關稅，預計9日凌晨生效。

在黨魁會談上，野田、玉木等多位黨魁要求石破與川普舉行領袖會談。玉木要求石破在4月9日之前，也就是對等關稅生效日之前訪美，認為關稅問題唯有日美領袖談判才能解決。

日本每日新聞報導，前原說，「日本政府要求美方將日本排除在適用對等關稅的框架外，卻未獲接受。首相本身沒人脈是個很大的要因」。石破透露，「不知該和誰談，才能將意見傳達給川普知曉」。

在朝野黨魁會談之前，石破在眾議院內閣委員會上提到是否對美國對等關稅採取對抗措施。石破表示，「包括報復關稅或透過向世貿組織訴求，究竟何種方法最有效，有待思考」。