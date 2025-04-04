川普猛揮關稅大刀 經濟分析家嘆：「這小國」遭課50%形同死刑

美國總統川普對一長串國家揮舞對等關稅大刀，其中又以非洲南部國家賴索托50%稅率為最高。當地經濟分析家認為，此舉簡直是對這個蕞爾小國判死刑。

路透社報導，川普3月曾嘲弄賴索托是個「沒人聽過」的國家。這個窮國的國內生產毛額（GDP）僅略高於20億美元，對美國的貿易順差主要來自鑽石和紡識品，包括為Levi's品牌牛仔褲代工。

英國廣播公司（BBC）報導，白宮的數據顯示，美國去年向賴索托出口總額僅280萬美元，賴索托對美出口總額則約2億3700萬美元。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford EconomicsLtd.）指出，去年2億3700萬美元對美出口總額在賴索托GDP占比超過10%。

川普2日表示，對等關稅是針對美國產品遭課關稅和蒙受其他非關稅障礙的回應。根據美國政府說法，賴索托對美國商品課徵99%關稅。

川普此刻揮舞對等關稅大刀，加劇賴索托因美國國際開發總署（USAID）解體所受衝擊。

賴索托首都馬塞魯（Maseru）立場獨立的經濟分析家奎西（Thabo Qhesi）告訴路透社：「美國政府提出的這項稅率50%對等關稅，將摧毀賴索托的紡識和服裝 業。」

牛津經濟公司數據顯示，賴索托紡織業僱用約4萬名勞工，是該國僱用勞工數最多的民間產業，在製造業就業和出口的占比都高達約9成。

華府以各國對美國商品所課稅率的一半為基準徵收對等關稅，相比於較富裕國家，只進口少量美國貨的國家受到懲罰性關稅的衝擊更大，例如賴索托和馬達加斯加等國。

奎西指出：「接下來，賣食物的零售商、出租房屋給勞工的房東，都會受到衝擊。這意味一旦工廠倒閉，產業會消失並產生乘數效果。所以可以說，賴索托也將跟著死掉。」

路透社指出，川普計算對等關稅稅率的公式導致窮國受到最嚴重打擊，而且靠近南極的澳洲屬地赫德島（Heard Island）及麥唐納群島（McDonald Islands）儘管居民為零，只住了4種企鵝，卻要面臨10%的關稅。

而人均GDP略高於500美元的舉世最貧窮國家之一馬達加斯加，遭課徵47%對等關稅。馬達加斯加向美國出口香草、金屬和服裝，去年對美出口額僅有微不足道的7億3300萬美元。