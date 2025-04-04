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川普對等關稅 不只干擾經濟？恐威脅F-35、AUKUS潛艦等軍火生產

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2018年7月23日在白宮南草坪的一架F-35戰機前，與洛克希德．馬丁公司時任執行長休森（右）聊完後離開。資料照片。路透
美國總統川普2018年7月23日在白宮南草坪的一架F-35戰機前，與洛克希德．馬丁公司時任執行長休森（右）聊完後離開。資料照片。路透

美國總統川普2日公布的對等關稅不只是干擾經濟，也干擾了安全。如果按計畫實施，可能會攪亂五角大廈花了數十年建立的全球供應鏈，使美國武器更貴，並且讓反制中國大陸的國際努力複雜化，例如美英澳三國合資興建潛艦的AUKUS計畫。

POLITICO 3日報導，十幾位外交官、國會議員、官員和國防工業分析師表示，美國單幹的做法，加上這些更廣泛的威脅，可能導致持懷疑態度的夥伴向其他地方尋求合作，還將逐步削弱這個為世界大多數國家提供裝備的產業，摧毀長期以來有益於美國及盟邦的全球防務關係信任度和可預測性。

一位北約國家外交官表示，「我們會做對我們合理的事情，我們確實正在研究需要在國內發展什麼」。

報導指出，川普將對等關稅計畫描述為一個變革性舉措，目的是平衡貿易並讓流失的稅收回國，但風險是摧毀自己其他承諾，即把美國變成工業強國並削弱中國大陸。

五角大廈花了數十年建立、資助和扶持一個全球供應商和公司網路，現在這些供應商和公司都面臨關稅。

因為沒有國防方面的例外，川普政府可能會破壞大部分前述成果，同時推遲美製武器生產。曾在五角大廈負責採購的前官員格林沃特（Bill Greenwalt）表示，「將會有供應短缺、針鋒相對，我們的盟友和其他夥伴將會報復。一些可能極其重要的物資，要麼花費會比以前高出超級多，要麼就不會提供了」。

此外，全球關稅也可能推翻長期以來被認為成功的合資國防合作，包括F-35戰機，以及美國與挪威和以色列進行的重要火箭和防空計畫，上述及其他計畫是歐洲和印太防務的關鍵。這種合作關係經過多年與華府的會面與協議制定，現在正受到了質疑。

POLITICO提到，一項特別有希望的拜登時期倡議，即美英澳三國聯合建造核子動力潛艦與分享技術的AUKUS計畫，如果零件價格變得太高，就有可能畫上句點。

格林沃特指出，「這些都有漣漪效應，承包商可能被告知吸收成本，他們還可以嘗試開發成本較低的國內供應商，但這會花上幾年。你不能彈下手指，供應網就自我重新調節，這需要很多時間、精力跟很多的錢」。澳洲和英國大使館、白宮和五角大廈均未回應置評請求。

五角大廈 川普 關稅

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