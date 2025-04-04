快訊

陸報復對美課34%關稅 川普稱政策永不改變：這是發財的好時機

熱錢潰逃？匯銀憂下周一股匯行情不妙 新台幣匯率恐下測這價位

美股恐再深度回檔 「末日博士」預言：川普將把關稅降低一半

川普實施對等關稅 各國高度警戒海量大陸製品湧入

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統宣布將對中國進口品課徵平均約70%關稅，恐使大量原本要銷往美國的中國製品轉向其他國家。圖／路透
美國總統宣布將對中國進口品課徵平均約70%關稅，恐使大量原本要銷往美國的中國製品轉向其他國家。圖／路透

美國總統川普對中國大陸加徵的龐大關稅，可能會為已經在貿易上承受壓力的全球經濟創造出一個新問題：4,000億美元的海量中國製品將湧向其他國家。

川普宣布9日起將對中國大陸產品課徵34%的對等關稅，且是疊加於現有的各種關稅之上，根據計算，9日起中國大陸輸往美國的產品將平均超過60%的關稅，彭博資訊經濟學家指出，關稅高到這種水準，基本上能讓美中貿易歸零。

經濟學家表示，川普豎起這道關稅高牆，可能導致部分原本計劃輸美的中國大陸製品，轉移到已經充斥著陸製產品的其他國家，使許多國家正在對抗的「中國震撼」（China shock）更加惡化。

在此同時，越南、南韓和日本等其他出口大國，輸美產品也將被課徵更高的關稅，而且美國對進口品的需求也可能下滑，而這些國家的出口也必須轉往新的目的地，勢必將爆發「搶市場」大戰。隨著報復措施和防禦壁壘展開，還會牽連進更多國家，北京大學光華管理學院金融學教授佩提斯表示：「真正的大場面還沒到。」

其他國家要吸收平常銷往龐大美國市場的中國大陸製品，可不容易。美國數據顯示，去年美國從中國大陸進口價值約4,400億美元的產品。聯合國和世界貿易組織（WTO）轄下的國際貿易中心（ITC）資料，在美國2023年的進口來源中，中國大陸占了鋼鐵製品的20%、占電子產品超過25%、鞋類占三分之一，玩具則占75%，美國進口的雨傘更有91%來自中國大陸。

美國外交關係協會資深研究員暨前美國財政部官員塞瑟（Brad Setser）表示，隨著美國提高關稅，「世界上就是沒有其他夠大的市場，能輕易吸收中國的龐大產能」。

WTO 川普 關稅

延伸閱讀

「展開全面封鎖」川普揮關稅重拳 專家：不利大陸經濟成長

批政院因應美32%關稅「3沒有」 民眾黨：與川普談公式有用？

川普加徵關稅影響 日產汽車撤回在美減產計畫

兌現競選承諾？川普關稅重挫全球股市 白宮發言人：不會為美企業帶來痛苦

相關新聞

大陸報復對美課34%關稅 川普喊「發財好時機」：政策將永不改變

美國總統川普2日宣布對等關稅，對中國大陸商品加徵34%對等關稅，陸方4日公告反擊，向原產於美國的所有進口商品對課34%的...

嚇壞市場！陸祭商品關稅反制美國 道瓊期指雪崩1100點

美國總統川普祭對等關稅嚇壞市場，美股主要指數昨天收盤重挫。中國今天宣布將對美國進口商品加徵34%關稅，外界擔心這場貿易戰...

美股恐再深度回檔 「末日博士」羅比尼預言：川普將把關稅降低一半

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，在美國總統川普降低他對全球貿易的打擊之前，股市...

川普對等關稅 不只干擾經濟？恐威脅F-35、AUKUS潛艦等軍火生產

美國總統川普2日公布的對等關稅不只是干擾經濟，也干擾了安全。如果按計畫實施，可能會攪亂五角大廈花了數十年建立的全球供應鏈...

兌現競選承諾？川普關稅重挫全球股市 白宮發言人：不會為美企業帶來痛苦

美國總統川普2日公布「解放日」對等關稅引來各界擔憂，但白宮發言人李維特隔天早上作客NewsNation頻道節目時表示，川...

川普關稅重創「亞洲工廠」 分析師點名2台廠可望因應得宜

美國總統川普宣布的「對等關稅」將打擊亞洲製造業，經濟學家認為亞洲各國央行將加碼降息以因應更多關稅。其中，承受32%至49...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。