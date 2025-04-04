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嚇壞市場！陸祭商品關稅反制美國 道瓊期指雪崩1100點

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
美國總統川普祭對等關稅嚇壞市場，美股主要指數昨天收盤重挫。圖／歐新社
美國總統川普祭對等關稅嚇壞市場，美股主要指數昨天收盤重挫。圖／歐新社

美國總統川普祭對等關稅嚇壞市場，美股主要指數昨天收盤重挫。中國今天宣布將對美國進口商品加徵34%關稅，外界擔心這場貿易戰恐使全球陷入衰退，道瓊指數期貨雪崩1100點。

美國財經媒體CNBC報導，道瓊工業指數期貨今天重挫1146點或2.7%，顯示道瓊工業指數在今天正規交易時段一開盤將再下殺約1000點。

道瓊工業指數昨天收盤狂瀉1679.39點；標普500指數繼昨天重摔4.8%後，標普500指數期貨今天再下跌2.6%。那斯達克指數期貨今天重摔3.1%，因為那指許多成分股企業對中國有曝險。

中國商務部今天宣布，將對美國進口商品加徵34%關稅。這與川普2日宣布對中國銷美商品課徵的34%稅率吻合。

川普 美股 道瓊工業指數 關稅

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