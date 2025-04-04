川普關稅海嘯來襲 國際油價跌勢加劇、美元回神

受需求疑慮和美國總統川普祭對等關稅拖累，國際油價今天跌勢擴大，其中布倫特原油價格盤中觸及逾3年來低點。美元對主要貨幣走貶後在今天回神，收復部分失土。

法新社報導，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）出乎預料宣布將會加快增產，引發需求疑慮。

倫敦北海布倫特原油6月交割價重挫3%至每桶68.06美元，寫下2021年12月來最低；紐約商品交易所西德州中級原油5月結算價大跌3.1%至每桶64.86美元。

川普（Donald Trump）關稅重拳引發外界擔心美國可能陷入經濟衰退，使美元昨天蒙受莫大損失後，美元對主要貨幣匯率在今天回神，收復部分失土。

美元兌英鎊今天盤中強彈1%，對歐元和日圓則收復部分失土。