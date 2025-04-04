關稅戰再起！大陸出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對大陸加徵34%對等關稅。大陸國務院關稅稅則委員會4日發布公告反擊，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室4日晚間於官網公告，2025年4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」。美方做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定。

公告指出，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布公告，自2025年4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。

公告說明，2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加徵此次加徵的關稅。

公告最後表示，中方敦促美方立即取消單邊關稅措施，以平等、尊重、互惠的方式，通過磋商解決貿易分歧。