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美國祭32%對等關稅 印尼台商：市場可能汰弱留強大洗牌

中央社／ 雅加達4日專電
印尼台商高應昌表示，他擔心美國對等關稅可能造成間接衝擊，如通貨膨脹及印尼盾貶值。圖為高應昌位於雅加達市郊工業區的工廠。攝於2025年2月13日。圖／中央社
印尼台商高應昌表示，他擔心美國對等關稅可能造成間接衝擊，如通貨膨脹及印尼盾貶值。圖為高應昌位於雅加達市郊工業區的工廠。攝於2025年2月13日。圖／中央社

印尼將被美國課徵32%對等關稅，印尼台商雖擔憂，但仍持觀望態度。台商會總會長王銘聰表示，依照產業和出口市場不同，台商衝擊不一，他警告未來企業恐怕面臨不適應就得淘汰的「適者生存」法則。

作為台灣企業主要設廠據點之一，印尼將被美國總統川普（Donald Trump）課徵32%對等關稅，引發印尼台商擔憂。多名台商表示，目前仍持觀望態度，期盼印尼政府與美方談判後，關稅措施有轉圜餘地。

印尼外交部3日表示，將持續與美國政府保持各層次溝通，並派高級代表團赴美談判。

印尼台灣工商聯誼總會總會長王銘聰接受中央社訪問表示，台商依產業和出口市場不同，受美國對等關稅影響不一。他指出，印尼紡織業、鞋業和汽車零件產業影響最大。

王銘聰表示，大型台商企業早在川普宣布關稅計畫前，就已備妥相關因應措施，加上有政府扶植，應能度過這波關稅衝擊；但小型工廠少了政府協助，影響可能比較大。

王銘聰說：「（川普關稅）對全世界經濟都會造成影響，但對印尼的衝擊，可能沒有想像中那麼大。」他指出，大家會找到因應方式。

面對關稅巨浪襲來，王銘聰態度樂觀。但他警告，對等關稅可能掀起印尼市場「汰弱留強」的洗牌效應，最終企業恐怕面臨不適應就得淘汰的「適者生存」法則。

他向中央社指出，未來通貨膨脹恐怕會更嚴重。部分產品因關稅調漲後，將帶動其他產品一同漲價，衝擊低收入階級。

台商高應昌深耕印尼近30年，主要生產汽機車零組件。他也擔憂川普對等關稅可能引發通膨。

高應昌說：「美國未來可能面臨通貨膨脹，導致購買力下降，採購能力也會跟著降低，這會影響全球經濟。」

他向中央社指出，因印尼主要競爭對手如中國、越南、泰國、馬來西亞都被美國徵收對等關稅，且部分國家的稅率比印尼還高，他認為印尼企業在營運上，不太會受到關稅直接衝擊。

雅加達台灣工商聯誼會鞋類塑膠組召集人蔡鎮雄提出類似看法。他指出，同是製造業據點的越南遭美國課徵46%對等關稅，比印尼還要高。

他樂觀認為，若公司集團為減少支付關稅，可能轉移生產地，例如將越南的訂單轉至印尼生產，進而對印尼產生利多。

高應昌指出，他最擔心的仍是對等關稅的間接衝擊，如通膨及印尼盾貶值。他說，印尼盾若嚴重貶值，將造成通膨，導致工廠進貨成本增加，進而影響收入。

印尼盾今年嚴重貶值，3月25日一度下跌至1美元兌換1萬6641印尼盾，是1998年6月以來最低價位。

印尼 台商 川普 關稅

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