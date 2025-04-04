出口商搶在川普新關稅生效前交貨 空運費率大漲

多國出口商為搶在美國新關稅生效之前交貨，紛紛願意支付較高的運價以空運出貨，促使運抵美國的空運費率大幅上漲，但由於關稅近日即將生效，而且美國還將取消小額進口免稅優惠，因此好景可能不長。

空運業者指出，藥品與科技硬體產品從中國大陸運到美國的空運費率，在3月首周和最後幾周之間，上漲了37%，漲至每公斤4.14美元。從歐洲到美國的空運費率上漲7%，為每公斤2.61美元。空運業主管表示，一些中國大陸出口商仍願意在4月9日新關稅生效前，支付較高的運費出貨。

全球主要物流業者主管表示，在川普於4月2日宣布新關稅之前，許多企業都利用空運大力將產品運往美國，尤其是在過去三周期間。產品包括歐洲藥品，以及亞洲的資料中心設備等高價品。丹麥馬士基航運及物流公司預料，在川普已宣布的新關稅生效之前，空運訂單仍將大舉湧入。

美中空運費率雖然上漲，但仍低於一年前；當時中國大陸零售業者的出口量居高，加上葉門胡塞反抗軍攻擊紅海商船，使空運量大幅成長。

空運業者指出，業者最近雖因為出口商趕貨而受益，但由於華府已宣布一旦「適當的制度到位」，目前對每件800美元以下小額進口品的免稅優惠將取消，將使中國大陸的希音（Shein）及Temu等業的出貨量減少，加上美國海關將加強檢查，因此屆時中國出口商對空運的需求將隨之下降。業者表示，「電商業務一直是推升空運需求的主力。如果這項需求驟減，空運市場即將面臨重大震撼」。