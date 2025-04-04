川普對等關稅衝擊…市場聚焦半導體供應鏈 法人揭產業重災區

美國總統川普宣布對等關稅，市場焦點雖主要聚焦在半導體等供應鏈受影響程度上，不過，法人機構表示，對台股的成衣、製鞋、自行車、海運等非電產業，也將是受衝擊的重災區。

國內法人機構表示，在成衣、製鞋產業方面，將為重災區，主要是過去品牌、零售商力推的生產基地分散完全失靈。2018~2024年美國成衣、鞋類進口從中國大陸分散至越南、孟加拉、印度、印尼、柬埔寨，現看皆為對等關稅最高區域（分別達34%、46%、37%、26%、32%、49%）。

也導致所有美股的品牌、零售商盤後崩跌，供應商將無一倖免。對等關稅幅度比廠商預期來得高，原估終端售價僅需上漲2~5%來轉嫁，現估至少需漲價達5~10%，且無法透過轉單減緩衝擊；且在此關稅情境下，消費支出勢必大幅受影響。

在自行車產業方面，台灣出口至美國的傳統自行車及電動車，2024年出貨量分別占整體出口的34%及28%，至於金額占比則為30%及31%。由於美國自行車銷售主要仰賴來自中國大陸、台灣、柬埔寨及越南進口，這四個國家將面臨的對等關稅高達32~49%，美國市場並沒有其他產地來源可以替代，因此勢必反映關稅上漲而調高終端售價或由供應商自行吸收，不管因應作法為何，台灣自行車品牌廠都將面臨利潤率下滑或銷售衰退，因此獲利及評價具顯著下修風險。

保健食品產方面，台灣保健食品市場1,800億元，台灣生產占1,000億元，主要受惠30%貿易壁壘，遠較日本14.56%，中國大陸8.5%，美國6.4%高，也較菸酒27%為高，又保健食品進口市場美國占51%，在關稅談判過程中，保健食品關稅調降勢在必行，由於各國保健食品進口受制於高關稅，長期委託台灣代工，關稅調降長期可能導致國內相關廠商生產線外移；選股方面，建議可暫時避開台灣占比高的廠商，而關注有精進研發利基型產品能力，並增加外銷能力的廠商為首選。

貨櫃航運產業方面，由於對等關稅稅率大幅高於市場預期，將推動商品售價上漲及消費減少。全球與美國往來的跨太平洋航線、跨大西洋航線，合計貨運量占比約30%，如美國消費減少將直接衝擊貨運運輸需求及全球貿易量，且原先期待第2季起逐漸進入旺季帶來的運價反彈幅度恐下修，不利航運產業。

美國窗飾產業方面，台灣外銷美國窗飾的主要公司，美國營收都超過七成，生產基地分布為柬埔寨、中國大陸、台灣及越南，而整體來說，除墨西哥外，其餘生產基地包括柬埔寨、越南、台灣分別被課以高達49%、46%、32%的極高關，反應到終端售價預期將造成消費衰退，且無自有品牌的窗飾產品預期更將被客戶要求共同負擔關稅成本，窗飾產業獲利及展望具下修風險。