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川普加徵關稅影響 日產汽車撤回在美減產計畫

中央社／ 東京4日專電
日本汽車製造商日產汽車今天透露，在美國減產汽車的計畫部分撤回。美國總統川普對進口車加徵關稅的措施昨天啟動，日本車商開始因應。圖／法新社
日本汽車製造商日產汽車今天透露，在美國減產汽車的計畫部分撤回。美國總統川普對進口車加徵關稅的措施昨天啟動，日本車商開始因應。圖／法新社

日本汽車製造商日產汽車（Nissan Motor Co Ltd）今天透露，在美國減產汽車的計畫部分撤回。美國總統川普對進口車加徵關稅的措施昨天啟動，日本車商開始因應。

日本經濟新聞報導，日產因為業績不振，今年一月提出經營重建計畫，包括計畫在美國3處工廠縮小生產，辦理員工優退等，尤其是在美國的2處完成車工廠今年4月以後，兩條生產線減半。

日產2023年度的全球銷售當中，銷往美國的數量約占27%。受到川普（Donald Trump）政府對來自日本等地的汽車及汽車零件加徵25%關稅的影響，日產決定撤回在美國減產的計畫，以緩和關稅的影響。

日產決定在美國田納西州士麥納（Smyrna）廠生產的計畫維持。

日產銷往美國的SUV（運動多功能車款）「Rogue」目前分別在美國車廠和日本福岡縣的工廠生產，今後將加強在美國車廠的生產，至於從福岡縣出口的數量，受到川普加徵關稅的影響，日產的處理方式備受關注。

此外，日產決定停接在墨西哥生產、銷往美國的部分車種的訂單。在美國接受高級車Infiniti 的車種QX50、QX55銷往美國的訂單停接，但同車種在墨西哥的車廠持續製造，銷往美國以外地區。

川普 日產 關稅

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