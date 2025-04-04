生存希望？川普關稅重拳衝擊蘋果 印媒看好「印度製造」優勢

美國宣布對等關稅，印度媒體分析，雖然從印度出口到美國的蘋果商品將被課26%的對等關稅，但因為稅率已遠低於54%的中國、46%的越南，蘋果讓產品於印度製造，已是成本相對較低的最佳選擇。

美國總統川普（Donald Trump）台灣時間3日宣布對所有進口商品課徵10%的基本關稅，並對部分貿易夥伴課徵對等關稅，這可能導致美國消費者購買蘋果（Apple）手機iPhone等商品的代價大幅拉升。

英國廣播公司（BBC）3日報導，美國打算對印度課徵27%的對等關稅，但川普對外宣布時所用的圖卡，明確顯示對印度收的對等關稅是26%，還有不少國家有數字上的差異，但印度經濟時報（EconomicTimes）今天指出，依照白宮最新釋出的文件，印度面臨的對等關稅應該是26%。

根據羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預估，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階的iPhone 16 Pro Max手機，售價可能達到近2300美元（約新台幣7萬6000元）。

印度快報（Indian Express）今天報導，即便印度面臨26%的對等關稅威脅，但蘋果沒有更好的選擇，因為中國將被課徵54%的對等關稅，那實在高得令人無法忽視，越南得面臨46%的對等關稅，也好不到哪裡去，相較之下，印度已經是「最不壞」的選擇。

印度快報引述印度政府高層的消息來源表示，對等關稅短期內難免會對印度造成衝擊，但期盼與美國簽署的貿易協定，能緩解對等關稅帶來的影響。

印度官員指出，就蘋果而言，其產品多在中國、印度、越南生產，相較之下，印度被美國課徵的對等關稅較低，因此可能會是（生存的）一絲希望。

美國是印度最大的貿易夥伴，印度出口的商品有18%是銷往美國，被美國課徵26%的對等關稅，可能會嚴重影響電子產品出貨量、削弱獲利能力、打亂供應鏈。

印度電子半導體協會（IESA）會長錢達克（AshokChandak）告訴印度國營的「全印電視台」（Doordarshan）說：「美國徵收26%對等關稅，為印度出口帶來嚴峻挑戰，雖然相較其他經濟體，印度已經處於較為有利的情況，但對等關稅仍可能影響國內產業、擾亂貿易，並壓縮獲利率。」

印度經濟時報指出，美國公司蘋果可能是對等關稅首當其衝的受害者之一，因為該公司大部分iPhone在中國製造，但中國出口的商品如今面臨的是高達54%的對等關稅，對蘋果來說，這不僅是眼前可能有的財務損失，攸關生存的供應鏈更是出現危機。

印度是蘋果第2大生產地，iPhone有10%到15%在印度生產，且蘋果受惠於印度政府的「生產激勵計畫」（PLI），因此獲得豐厚的利潤；如今該公司股價在對等關稅公布後，暴跌超過8%，創下2020以來的單日最大跌幅。

蘋果計劃在2025年將25%的iPhone生產轉移到印度，印度政府也希望利用這個機會，加速與美國雙邊貿易協定的談判。消息來源告訴印度時報（Times of India），印度在與美國雙邊貿易協定談判時，可能會尋求蘋果、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等公司的支持。