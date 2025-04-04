「堪稱國難」川普投下關稅炸彈 日相石破茂：完全不懂為何這樣

美國總統川普宣布對等關稅及加徵汽車關稅嚴重衝擊日本經濟。日本首相石破茂指「事態堪稱國難」，汽車業者也說，美國加徵關稅可能導致日本汽車銷售下滑，若進一步使得供應鏈弱化及各地製造業空洞化，「情況將非常恐怖」。

川普（Donald Trump）於美東時間2日宣布對日本進口商品課徵24%對等關稅，加上對日本進口車加徵25%關稅措施昨天下午啟動，日本經濟受到巨大衝擊。

石破今天在眾議院內閣委員會表示：「我國對美國來說是最大的投資國，也創出最多就業機會。並非要向美國輕言『就饒了日本吧』這種話，（但）對（美國的關稅措施）遺憾至極，感到很意外。」

他指出，「完全不懂川普政府稅率計算根據為何，為何會變這樣。有必要不流於情緒地、好好地訂正」。言下之意，日本政府將持續與美方交涉，促使美方修訂稅率計算根據。

石破表示：「事態堪稱國難。有必要政府、朝野政黨合力研議，做出因應之道。」

針對川普關稅措施，日本執政黨自民黨今天召開對策本部（因應小組）會議，出席的國會議員要求政府做好守護國內產業、就業機會的萬全對策。

自民黨政務調查會長小野寺五典表示，「美國的關稅措施不僅對日本，對全球經濟整體也帶來巨大影響，令人遺憾至極。自民黨將傾聽第一線心聲，深化討論，要求政府提出更進一步的應處」。

自民黨在會中聽取「日本自動車工業會」（汽車工會）等汽車相關業界、團體心聲。有團體表示，「希望政府持續與美方談判，將日本排除在適用追加關稅的框架外，也期盼政府對製造汽車零組件的中小企業實施資金調度等支援」。

出席會議的國會議員對媒體表示，「會上有多種意見，包括要求政府早日提出守護國內產業和就業機會的各種政策。也有人指出，政府應與美方進行外交交涉，讓美方調整關稅措施」。

另外，也有人要求日本政府對美國採取對抗措施。有與會者指出，「如果日本汽車出口減少，政府有必要提出呼籲民眾購買國產車的政策」。

日本自動車工業會會長片山正則出席會議後，對媒體透露他在會上發言。片山表示：「供應鏈斷了的話，就很難修復。首先是短期的對策，期盼政府實施資金調度的支援。我們遵守開放的自由貿易此一基本態度，期盼對方理解。」

日本汽車部品工業會（汽車零組件工會）會長茅本隆司說，他在會中指出，「日本各地製造業如果空洞化，是非常恐怖的事。包含中堅企業、中小企業在內，擁有很多非常好的技術，如果因為關稅，這些技術喪失，就無法找回了。製造的能力低落，供應鏈整體將弱化，情況將非常恐怖」。

茅本表示，「政府若能和美方談判，將日本排除在課高關稅的框架外，或者能減低稅率的話，工會將非常感激。期盼政府鍥而不捨地與美方談判」。

小野寺出席這場會議後，在自民黨總部與美國駐日臨時代理楊舟（Joseph Young）會談。小野表示，「日本各界對美國這次的關稅措施有嚴厲的意見，希望美方撤回關稅措施」。楊舟回應「會將日方的意見傳達給國內（川普政府）」。

會後，小野寺對媒體表示：「日本與美國是同盟國，長期建立信賴關係。正因如此，對於被美國課以高關稅一事，我倍感憤怒。我向楊舟表達了我的心聲。」

日本銀行（央行）總裁植田和男今天出席眾議院財務金融委員會時表示，川普新關稅措施「將透過各種管道造成壓力，使得全球經濟及日本經濟下滑」。

被問到美國關稅措施對今後物價的影響，植田指出，「經濟下滑的話，物價可能降低；但全球供應網受到影響的話，物價可能上漲。有必要關注美國關稅政策所帶來的影響」。

至於經濟若急遽變化，日本央行是否在金融政策方面做出因應，植田指出，「外部環境大幅變化的話，日銀（央行）的經濟暨物價評估也會有變化，將採取適當的政策因應」。