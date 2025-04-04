川普經濟政策遭質疑「觀念停在上世紀」 關稅風暴再掀全球市場焦慮

美國總統川普昨天在白宮玫瑰花園開宗明義說：「數十年來，美國被附近與遙遠的國家，友邦與敵國，搶劫、掠奪、強暴及搜刮。今天許多鋼鐵、汽車工人、農人與工匠都在場，他們真的過得很糟。」長達半世紀去工業化的美國能否振興製造業還是未知數，全球經濟因川普關稅已面臨二戰後最嚴峻的難題。

雖然許多共和黨幕僚與經濟學者認為課徵關稅未必能改變美國經濟模式，川普（Donald Trump）上任前的美國國內生產毛額（GDP）成長達2.8%、失業率4.1%、通膨2.8%，在已開發國家中表現不俗，但最後還是簽署行政命令，冒著經濟衰退與國際失序的風險，向全球開徵高關卡進口稅。

川普對180多國祭出關稅隔日，道瓊工業指數重挫3.98%，標準普爾500指數狂瀉4.84%，那斯達克指數暴跌5.97%。在亞洲生產的業者、零售與科技業股價均大幅下挫，蘋果（Apple）跌9.25%、耐吉（Nike）跌14.44%、亞馬遜（Amazon）跌8.98%、露露檸檬（Lululemon）跌9.58%、輝達（Nvidia）跌7.81%。

川普指控外國領袖偷了美國工作，欺騙者洗劫工廠、廉價勞工摧毀美國夢，但4月2日起，荒廢、死亡、破敗的工廠將拆除改建為全新廠房，美國將是完全不同的國家。

華爾街與全球金融市場在川普承諾後給了信心不足的回應。經濟學者質疑川普的經濟觀停留在上世紀，如今的製造業與科技業在全球化下已今非昔比，他能把支持者帶回過去美好的美國夢年代嗎？

但核心幕僚認為對外課徵關稅、減少國內賦稅、降低政府開支與規範管理、控制國債、嚴控邊界、禁止非法勞工、製造業回歸是一套改變美國體質的完整戰略。

紐約地產業起家的川普40年前就開始抨擊日本與德國經濟掠奪美國。但美國製造業勞工在非農業勞工的占比二戰後開始下滑，川普熟悉的1980年代已經不到20%，如今只有個位數。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普1988年曾在節目訪談中說，美國讓日本輕易進入市場傾銷所有商品，這不是自由貿易，去日本做生意幾乎不可能；美國允許科威特在美國出售石油，為何不向他們徵收25%的稅。1987年的訪問中，川普直言，美國人去日本和沙烏地阿拉伯等地工作幾乎不可能。

雖然川普關稅引起龐大抨擊，但他身邊也有一群關稅派市場與學界人士，白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）、國家經濟會議主席哈塞特（KevinHassett）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與高級貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等都是政策支持者。

川普關稅勢必有短期衝擊與長期影響。華爾街日報指出，希望課徵關稅、遣送非法移民與削減開支的干擾性影響盡快過去，讓製造業回歸、廉價能源與減稅的正面效應浮現。商界、市場與民眾焦慮迎接川普宣布的「解放日」顯示，穿針引線經濟改革之路有更多險阻。