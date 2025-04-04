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恐白忙一場…台商自陸赴柬埔寨投資 川普關稅來襲「考慮撤資」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普給柬埔寨設定的對等關稅稅率意外高達49%，一名受訪台商正考慮及早撤資。圖為柬埔寨一家鞋廠，非本文燈具工廠。圖／路透
川普給柬埔寨設定的對等關稅稅率意外高達49%，一名受訪台商正考慮及早撤資。圖為柬埔寨一家鞋廠，非本文燈具工廠。圖／路透

美國有線電視新聞（CNN）報導，在柬埔寨設廠、主要向美國客戶銷售現代燈具和吸頂燈的台商許先生（Tim Hsu，音譯）被川普周三宣布的對等關稅，毀了精心擘畫的藍圖：他去年來到柬埔寨投資，想將以中國華南地區為主的生產基地多元化，好防範川普對中國輸美產品徵收更高關稅，沒想到柬埔寨被課49%的高關稅。他很可能白忙一場。

許先生表示：「如果49%的關稅保持不變，我們將從柬埔寨撤資。」他的下一步行動還不確定，因為不知道高額關稅是否無可轉圜。由於投資還處於早期階段，他現在退出算相對容易。

但對於其他許多在這個亞洲最貧窮的國家之一設廠已久、雇用數千名工人、大大小小的公司來說，關稅消息簡直是毀滅性的。

柬埔寨之外，川普對寮國（關稅率48%）、越南（46%）、緬甸（44%）、斯里蘭卡（44%）和等東南亞或南亞國家，也都徵收高額關稅，可能削弱這些依賴出口且極其脆弱的經濟體。

根據位於雪梨的研究機構Lowy Institute的印太發展中心研究人員Ahmed Albayrak，柬埔寨生產的服裝和鞋有超過37%出口銷往美國，因此美國宣布的關稅對它的打擊最深。這個貧窮國家的服裝、紡織和製鞋廠工人，有許多仰賴200美元的最低月薪勉強維持生計，這下子欲哭無淚。

印尼受到的影響相對較小，儘管面臨32%的關稅，但該國僅10%的出口銷往美國。

川普 關稅

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