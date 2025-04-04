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美國對等關稅壓力之下 中國外貿企業研議漲價應對

中央社／ 台北4日電

美國總統川普宣布對等關稅政策，將在現有基礎上對中國加徵34%的關稅，此舉勢必令中國外貿情勢更加嚴峻。有中國外貿企業已經表態，將會適當漲價反映成本；也有人表示調整營運、生產模式應對。

第一財經報導，川普的對等關稅政策加劇中國外貿的嚴峻形勢，中國外貿企業急於尋求活下去的方式，普遍共識是如果要繼續經營美國市場，必須轉換新的經營模式，以及調整價格、拒絕個別客戶的降價要求。

一名在上海經營外貿企業的林姓業者在報導中提到，針對美國市場的B2B業務在今年加增20%關稅後已經沒法做了。加上這波對等關稅後，對整個行業而言，無論如何都不可能消化、分攤如此高的比例，「工廠搖頭做不了，客戶也難，大家都一樣」。

他坦言，如果還要繼續經營美國市場，勢必得轉換成新的模式。

另一名上海的鄭姓物流業者提到，涉及增稅的產品訂單已經開始暫緩出貨，觀望變數。而且這次的關稅調整讓各國都難以倖免，即便是已經向東南亞轉移的中國企業也是如此，「後續各國可能有反制政策，將繼續讓貿易摩擦升級」。

面對勢必增加的成本，有業者坦言將會「適當漲價」。

報導引述江蘇一家汽車配件製造外貿企業的李姓負責人表示，關稅增加必然會影響成本和利潤，會適當漲價反映。「這是市場所有參與方博弈的過程，我們也希望全部是消費者承擔，但會有一個過程，本身市場競爭是存在的」。不過他也認為，關稅增加並不會影響市場需求，「美國需求是在的，不會變」。

在長三角地區經營外貿企業的杜先生則提到，由於所在行業的製造基地幾乎全部在中國，所以不管加多少關稅都是同行一起加，「這樣的供應鏈結構意味著，上漲的關稅將全部由美國的客戶支付」。

他說，受到關稅政策影響，3日當天，已有客戶透露將視情形漲價。

在關稅戰加劇的情形下，也有中國業者預先部署海外生產基地。前述的林姓外貿業者稱，現在公司在美國就有3個海外倉庫，下半年英國和德國倉庫也開始興建，「當前形勢不穩定，影響了預期和信心，在做好最壞打算的同時，只能隨機應變，走一步看一步了」。

川普 關稅

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