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美對汽車加徵25%關稅 陸汽車工業協會籲：即時糾正錯誤
美國總統川普已宣布對進口汽車及部分零部件加徵25%關稅，大陸中國汽車工業協會4日發布聲明，對此表示堅決反對，喊話美方能夠傾聽產業界呼聲，及時糾正錯誤行為。
聲明指出，汽車是高度國際化的產業，通過高效的跨國產供鏈體系，實現全球資源的最優配置，為世界各地使用者提供了既安全又便利的交通和物流工具。美方為一己之利加徵關稅，是典型的單邊主義做法，嚴重違背WTO規則，破壞正常貿易秩序，對全球汽車產業產供鏈穩定造成較大衝擊，並將進一步抬升汽車價格，給包括美國在內的各國消費者造成額外負擔，也給全球經濟復甦帶來負面影響。
大陸中國汽車工業協會呼籲美國政府傾聽產業界呼聲，及時糾正錯誤行為，通過磋商交流，尋求互利共贏的解決方案，以開放、包容、合作的態度開展國際貿易，共同維護全球汽車產業的繁榮與穩定。同時，中國汽車工業協會也將積極與國際同行溝通協作，共同應對這一挑戰，為保護全球消費者權益和促進世界經濟發展作出應有貢獻。
根據人民日報社旗下「中國汽車報」3日報導，美國2024年的進口車中，來自墨西哥的約為296萬輛，位居第一；第二名是南韓，大約154萬輛；第三名日本約138萬輛；第四名加拿大約107萬輛。至於大陸2024年對美出口汽車11.6萬輛，其中包括特斯拉返銷美國的汽車。另外2024年大陸對墨西哥出口汽車44.5萬輛，部分通過「美墨加協定」轉口至美國。
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