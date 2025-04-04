快訊

「預估關稅10%」大翻車！柯建銘臉書遭洗版：多出的你負責？

葉欣眉驚傳罹「類癌」！緊急動刀摘除腫瘤病倒畫面曝光

太魯閣號事故裝紀念燈花8千萬 Cheap轟台鐵：改革才對得起死者

聽新聞
0:00 / 0:00

美國加徵關稅後首發聲 大陸駐美使館籲：糾正錯誤作法

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國對各國加徵關稅引起不少反彈，大陸駐美國大使館發言人強調對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。圖為大陸駐美使館建築。（圖／取自大陸駐美國大使館官網）
美國對各國加徵關稅引起不少反彈，大陸駐美國大使館發言人強調對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。圖為大陸駐美使館建築。（圖／取自大陸駐美國大使館官網）

美國總統川普4月2日發布行政令，宣佈對主要交易夥伴加徵「對等關稅」，對中國大陸（包括香港、澳門）加徵34%關稅，大陸駐美大使館發言人4日發聲回應，稱對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，並呼籲美方「糾正錯誤做法」。

大陸駐美使館微信公眾號消息，該使館發言人指出，美方打著「對等」的幌子，對包括中國大陸在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。大陸「對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益」。

發言人指，美方聲稱自己在國際貿易中吃了虧，以所謂「對等」為由提高對所有交易夥伴的關稅，這種做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。美方做法是典型的單邊霸凌主義，對此很多交易夥伴已經表達強烈不滿和明確反對。

最後發言人提到大陸多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。「敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式同包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧」。

除了大陸駐美使館發言人外，大陸駐加拿大使館發言人也於3日深夜發表談話指出，大陸對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益。發言人強調美國加徵關稅的做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。

該發言人指出，大陸敦促美方立即取消單邊關稅措施，與交易夥伴通過平等對話妥善解決分歧。大陸願同加拿大在內的各國一道，堅定捍衛多邊主義和多邊貿易體制，持續推動普惠包容的經濟全球化，維護全球貿易體系穩定。

大陸駐英國大使鄭澤光4月3日在倫敦出席人民幣綠色主權債券發行儀式以及湖南省文化旅遊推介會時，對美方的加稅指出，美方打著「對等」的幌子，將關稅武器化，向有關國家及地區加徵高關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞多邊貿易體系，嚴重損害各方利益。大陸堅決反對美方對大陸加徵關稅，將堅決採取反制措施維護自身利益。他並指，當前形勢下，國際社會應加強合作，攜手反對美國單邊主義、保護主義和貿易霸凌做法，共同維護全球貿易體系穩定。

川普 關稅

延伸閱讀

美國課徵關稅各國領袖動起來 凌濤批：賴清德至今神隱如何保台

寄美國小額包裹要課稅 香港郵政：不代收關稅

日相：川普關稅堪稱國家危機 將召開跨黨派會談

川普關稅血洗美股…市值一天蒸發3兆美元！老牛：指數來到8分的「極度恐慌」

相關新聞

無辜躺槍？美國貿易數據疑搞錯原產地 澳洲無人島遭「烏龍制裁」

美國近期對澳洲部分小型領土施加關稅，其中包括無人居住或聲稱與美國無貿易往來的地區。然而，這些關稅似乎是基於錯誤的貿易數據...

送習近平大禮？川普關稅砲重擊全球 外媒：恐讓其他國家接近大陸

美國總統川普2日宣布對中國再加徵34％對等關稅，外媒分析，川普這次還打擊了北京延伸供應鏈，勢必再次重創中國出口引擎，衝擊...

恐白忙一場…台商自陸赴柬埔寨投資 川普關稅來襲「考慮撤資」

美國有線電視新聞（CNN）報導，在柬埔寨設廠、主要向美國客戶銷售現代燈具和吸頂燈的台商許先生（Tim Hsu，音譯）被川...

對等關稅風暴 美股蒸發3.1兆 川普：手術進行良好 會有6、7兆來美

川普總統對美國主要貿易夥伴祭出對等關稅之後的第一個股市交易日，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial...

美34%關稅來襲 大陸義烏商家：沒啥大不了…就漲價

美國總統川普2日宣布最新一波全面關稅戰，對中國課稅34%。美媒實地走訪中國製造商品集散地義烏，聽取商家想法。有商家表示，...

美取消小額包裹免稅 中方堅決反對、拼多多砸錢「啃硬骨頭」

美國總統川普2日簽署行政命令，除了對中國課徵34%新關稅，並宣布5月2日起，取消自中國、香港小額包裹豁免關稅措施。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。