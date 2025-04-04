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遭美對等關稅重擊 越南外交部：遺憾並將繼續協調

中央社／ 河內4日專電

越南遭美國重課46%對等關稅，越南外交部今天表示，對美國的決定感到遺憾，將繼續和美方協調找出解決辦法，讓雙邊經濟關係穩定發展。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）今天在回覆對等關稅問題時指出，越南對美國的決定感到遺憾。

她強調，越南認為這一決定不符合兩國互利的經貿合作現實，未能反映和平穩定、合作發展的全面戰略夥伴關係精神，一旦關稅措施實施，將為雙邊的經貿關係及兩國人民與企業的利益帶來負面影響。

范秋姮表示，越南近來積極與美方交換意見、討論各種措施來消除障礙、促進雙方經貿合作，朝著公平、永續貿易與雙邊利益和諧的方向進行。

范秋姮指出，越南將秉持建設與合作的精神繼續與美方協調、對話，以找出務實的解決措施，為雙邊的經貿關係穩定、永續發展做出貢獻，滿足兩國人民與企業的利益。

另外，針對美國宣稱越南的進口稅率高達90%，因而對越南課徵46%對等關稅的說法，越南財政部稅務政策司副司長張伯俊（Truong Ba Tuan）3日強調，越南對美國進口商品的稅率「遠低於美國所計算出來的90%」。

張伯俊引用美國貿易機構的報告指出，越南對美國商品的平均稅率僅約9.4%。其中，大多數美國商品出口到越南時最高稅率為15%或更低。

越南海關總局統計顯示，越南2024年對美國出口1195億美元（約新台幣3兆9000億元）、自美國進口151億美元。其中3大主要產品分別是電腦及零件（232億美元）、機械設備（220億美元）和紡織品（162億美元）。

川普 關稅

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