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學者：美以貿易逆差算對等關稅不公平 短期難有轉圜

中央社／ 華盛頓4日專電
川普總統2日簽署「對等關稅」的行政命令。(路透)
川普總統2日簽署「對等關稅」的行政命令。(路透)

美國總統川普宣布課徵對等關稅，對台灣稅率為32%。學者今天指出，川普政府計算稅率的方式完全基於貿易逆差，「相當不公平」；對等關稅主要為了實現川普競選承諾，政策性宣示大於經濟意義，估計可能會實施至少半年，等代價反映到美國經濟時，才可能有轉圜。

川普（Donald Trump）昨天宣布對個別國家徵收對等關稅及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。至於台灣，美國將對台灣課徵32%關稅。

川普說，其他國家對美國課徵多少的稅，美國將回課約一半的「折扣」對等關稅，但關稅計算方式引起外界高度關注與質疑。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府採用相當簡單的計算方式，把一個國家跟美國之間的貿易逆差除以該國出口到美國的金額，最後再砍半，得出所謂的「折扣對等關稅」。

●以貿易逆差計算對等關稅挨批不公平

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）接受中央社專訪直言，這是基於「爛數學」（bad math）的計算方式。他不認為台灣對美國有這麼高的關稅壁壘；台灣對美出口量高，大部分是基於美國對路由器、伺服器和其他資通訊產品的需求，且貿易逆差也可能會下降。

華特斯分析，白宮一直提到關稅和非關稅壁壘作為例子，但他們使用的計算方法完全基於貿易逆差，將其視為關稅和非關稅壁壘的直接結果，但「這不完全正確」且「相當不公平」，特別是每個國家都被徵收關稅，包括對美貿易順差的國家在內。

美國喬治華盛頓大學經濟學講師郭哲瑋同樣批評，這樣的做法「完全沒道理」。

根據白宮資料，川普將對所有國家課徵10%關稅，5日凌晨生效；另外，針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵較高的對等關稅，預計9日凌晨生效。

●川普視關稅為協商工具 對等關稅短期難有轉圜

郭哲瑋表示，宣布對等關稅後，大約還有一週才會正式實施，推測川普政府會利用這段時間和貿易對手國的代表進行協商溝通。川普想藉此提升跟其他各國的談判籌碼，可能達成目的後，關稅就調降了。

就他看來，對等關稅應該是短期政策，主要是川普為了兌現製造業回流美國等競選承諾，政策性宣示大於經濟意義。但關稅也可能推升物價，長期可能傷害經濟體、衝擊消費者，一旦出現經濟衰退，應該就會開始調整。

不過，華特斯則說，其他國家希望美國願意在這段時間進行協商，但他不認為會是如此，至少不會在一週內發生；也許6個月、一年之後，這些關稅造成的代價開始反映到美國經濟，而不只是股市動盪，「那時也許會有機會」。

華特斯分析，對等關稅將是「長期政策」，川普政府不會在短期內撤回。儘管川普確實把關稅作為一種協商工具，但華特斯不認為昨天宣布的對等關稅是一種協商策略，「我不認為會有太多空間可以跟川普政府協商」。

●對等關稅衝擊產業 企業赴美投資成本提升

至於對等關稅對台灣企業的影響，郭哲瑋指出，關稅目的在於提高進口商品的價格，讓美國消費者轉向購買美國製造的商品。根據調查，2024年台灣出口至美國的主要商品包括大型機械設備及電子產品、金屬製品、化學、塑膠、橡膠製品、工具機、石化產品、成衣及消費性電子產品，相關產業應會受到不少影響。

華特斯表示，對等關稅上路後，可能會增加台灣企業赴美投資的成本，包括日前宣布擴大對美投資的台積電。

他指出，川普政府的立場是外國企業應該到美國投資，「如果在美國投資，就不用繳關稅」，但事實並非完全如此。以資通訊產業為例，美國必須持續進口半導體製造過程需要的關鍵礦產及材料。

●對等關稅後 下一步針對藥物、半導體加稅

儘管白宮昨天表示，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免，但川普今天又說，很快會對進口半導體和藥品加徵關稅。

華特斯觀察，半導體等項目暫時被豁免的原因是川普政府打算另外處理這些部分，就像先前課徵的鋼鋁、汽車關稅一樣；接下來可能會展開國家安全調查，對半導體開徵25%的關稅。

●因應關稅戰 學者建議企業赴美投資、開拓多元市場

至於台灣產業應如何因應對等關稅，郭哲瑋建議，企業直接到美國投資設廠製造產品，把一部份的製造移到美國，並藉此和各州政府談判優惠稅率及土地等條件。

另外，他也呼籲，提升產品Made in Taiwan品牌產品的可靠度與不可取代性；開拓美國以外的銷售市場，稀釋未來美國政府對於特定產品政策的不確定性。

如果對等關稅如期在9日實施，郭哲瑋認為，全球將進入新一代的貿易保護主義經濟環境。貿易戰對依賴出口作為主要經濟成長的國家，包括台灣在內，「不是一件好事」。

川普 關稅

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