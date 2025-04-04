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川普將對半導體課關稅 專家分析美國也將為此付出代價

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
川普總統2日簽署「對等關稅」的行政命令。(路透)
川普總統2日簽署「對等關稅」的行政命令。(路透)

美國總統川普才宣布對台灣課徵32%關稅後，據紐約時報報導，川普4日表示，很快就會對進口半導體和藥品加徵關稅。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真4日分析指出，倘若美國總統川普也對台灣半導體業加徵關稅，將付出代價，但由於美國對全球各國發動對等關稅，也可能對台灣半導體業產生連鎖效應，影響其出口和全球競爭力，同時面臨著全球經濟和貿易政策變動帶來的挑戰。

美國總統川普昨天才宣布將以國家為基礎課對等關稅時還說，半導體和藥品等項目暫時可豁免。但，紐約時報指出，川普今天在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體，晶片關稅「很快會開徵」，也說「目前正在檢視」藥品相關關稅事宜。

劉佩真表示，由於台積電目前在全球先進製程獨霸的產業地位，使其在代工價格上具有議價空間，況且台積電近年來在日本、德國亦有生產據點，未來可隨時進行產能上的調配；因而若未來美國總統川普後續果真對台灣晶片產業進行關稅課徵，則預料台積電將具有成本上提高後的價格轉嫁能力，此時備受壓力的將是佔台積電七成左右的北美客戶。

劉佩真強調，畢竟台積電以先進製程為其晶片打造的優異效能，將是北美重量級客戶難以轉單給予其他晶圓代工業者的原因，主要是三星、英特爾營運的不確性，以及先進製程良率和客戶間具有競爭關係，讓北美終端客戶難以承受，此將影響其自身產品競爭力的風險，而此將是北美IDM或Fabless也需為美國總統川普對台灣半導體業加徵關稅所付出的代價。

不過，劉佩真也提到，但另一方面較令人憂心的是，美國對於全球各國發動對等關稅的舉動，恐引發全球貿易緊張，導致其他國家採取報復性措施，且全球供應鏈可能受到衝擊、通膨隱憂再起，進而影響全球經濟，顯然美國的對等關稅政策是一項複雜的貿易措施，其影響層面廣泛，恐對全球經濟產生深遠影響，在此情況下，2025年半導體業所面臨的終端應用市場需求將存在下修的疑慮。

劉佩真並指出，儘管台灣半導體產業在全球科技產業中佔有舉足輕重的地位，但同時也面臨全球經濟和貿易政策變動帶來的挑戰，特別是美國的關稅政策可能對台灣半導體產業產生連鎖效應，影響其出口和全球競爭力，仍須即早因應。

川普 關稅

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