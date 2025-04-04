快訊

橘貓叼走被丟掉的娃娃就跑 他跟上去見溫馨一幕淚崩：牠們很珍惜

NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

川普關稅組合拳擊中偏遠無人島 催生多款企鵝迷因

中央社／ 華盛頓3日專電

川普一波波關稅攻勢鋪天蓋地，居民以海豹、企鵝和其他鳥類為大宗的無人島也無法倖免，網路上因此出現一張張企鵝表情包，川普、副總統范斯都成為配角，智庫專家也轉發得不亦樂乎，掛保證「這是最後一張」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布對美國進口產品徵收大規模關稅，引發全球市場動盪，美國股市今天重挫，標普500創下2020年6月以來單日最大跌幅。

除了這波「解放日」關稅的規模及稅率，網路上也關注近南極的澳洲屬地赫德島（Heard Island）和麥唐納島（McDonald Island）居民為零，島上有4種企鵝，卻要面臨10%的關稅。

川普宣布最新一波關稅後數小時，企鵝表情包在社群媒體上瘋傳，接著「進化」為多張企鵝迷因哏圖，其中一張以川普和烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的口角現場為背景，只不過川普及美國副總統范斯（JD Vance）你來我往的對象由戰時領導人改為企鵝。

另一張迷因則刪除前加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）的影像換置為企鵝。「修正後」的內容呈現美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）抬頭凝視一隻皇帝企鵝，而川普在旁看著。

皇帝企鵝是世界上最大的企鵝，也是南極洲特有以及僅有的兩種企鵝之一。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia）創始人、美國政治學家布瑞莫（Ian Bremmer）見了企鵝哏圖簡直玩瘋，轉了「企鵝持刀」及企鵝「揚言要把更多強效類鴉片止痛劑芬太尼送入美國」等迷因。川普強力打擊芬太尼，也因此槓上中國、墨西哥及加拿大，指控這3國未能遏止芬太尼流入美國。

史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）是川普第一任期的白宮聯絡室主任，只當了11天就下台，如今成為川黑。他推文開玩笑說，「企鵝這些年來一直在占我們便宜」。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）直接開砲轟川普「對企鵝加徵關稅，卻沒對蒲亭（Vladimir Putin）動手」。

俄羅斯、加拿大和墨西哥等是不在這波對等關稅清單上的主要經濟體。白宮昨天對媒體Axios表示，俄羅斯沒上榜的原因是美國對俄制裁已經「阻止了任何有意義的貿易」。

不過，Axios報導，美國與俄羅斯的貿易額仍然高於某些被列入關稅清單的國家，例如汶萊。

俄羅斯沒上關稅榜，島上有約100萬隻企鵝的英屬福克蘭群島（Falkland Islands）卻被徵了41%的關稅，遠高於英國承受的10%。

川普祭出對等關稅後，全球股市血崩。他今天被問到這件事時說，「我認為一切會很順利。我們在動手術，就像病人接受手術一樣，這是大事。我說過就是會出現這種狀況」。

川普 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅32% 卓榮泰下午四時說明因應對策

川普關稅32％僅是「半倍奉還」到底64％怎算出來？安娜：其實非常簡單

川普課重稅 賴總統Ｘ貼文：持續與美合作推動公平互利

川普祭關稅嚇趴全球股市 形容美國像病患須手術

相關新聞

台灣蘭花四成銷美川普關稅業者哀鴻 擔心可能沒有明天

美國是台灣蝴蝶蘭外銷第一大市場。台灣蘭花產銷發展協會前理事長黃志豐表示，現在還有一大批蘭花在船上正運往美國，聯絡美國客戶...

川普將對半導體課關稅 專家分析美國也將為此付出代價

美國總統川普才宣布對台灣課徵32%關稅後，據紐約時報報導，川普4日表示，很快就會對進口半導體和藥品加徵關稅。對此，台灣經...

川普關稅底線10% 彭博：爭豁免很難、被徵較高稅率國家較有談判空間

各國領導人競相尋求與華盛頓達成降低關稅的協議，然而，根據彭博資訊報導，關稅談判的空間可能比他們想像的要小。

川普關稅引發萬物皆漲憂慮 美一支iPhone會漲到77,000元？

路透報導，川普關稅引發一支高階iPhone手機可能上漲到2,300美元（近台幣77,000元）的擔憂。

對中國大陸加徵關稅違法？美國總統川普遭起訴

美國總統川普近日宣布對諸多國家與地區加徵關稅，而3日他被美國社會團體代表當地零售商，向法院起訴，理由是川普超越了權限。

美對等關稅半導體暫逃過一劫？川普預告：很快就會對晶片和藥物課稅

美國總統川普2日宣布對等關稅措施，震撼全球，但鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目，暫列豁免項目。然而，川普3日又表示，「很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。