墨西哥稱冷靜應對川普措施 將與美談關稅及產業

墨西哥經濟部次長今天告訴路透社，墨西哥「冷靜」應對美國總統川普的關稅攻勢，得以在川普本週宣布全面課徵關稅之際獲得優惠待遇，並與川普貿易團隊建立密切工作關係。

路透社報導，負責國際貿易的墨西哥經濟部次長古提瑞茲（Luis Rosendo Gutierrez）受訪時說，墨西哥官員下週將會晤美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），討論美國對進口汽車、鋼鋁課徵的關稅，以及相關產業的現況。

這次會談也將開始檢討實施近5年的「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）。

古提瑞茲說：「薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）總統的指示是密切並冷靜與美國政府合作，尋求公平優惠的待遇…我認為這是最佳策略。保持密切關係和有建設性的作為，向美國提出建議。」

川普昨天宣布課徵10%的全球基本新關稅，並對許多貿易夥伴課徵更高的「對等關稅」，先前已被課徵一波關稅的墨西哥與加拿大大致避過了這次關稅。不過，墨西哥仍面臨與類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）相關的25%關稅，但符合美墨加協定的商品關稅豁免措施無限期延長。若芬太尼問題獲得解決，這些關稅將降至12%。

墨西哥仍面臨另外針對非美國製造的汽車和汽車零件的25%關稅，以及針對進口鋼材的25%關稅。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天宣布針對約250億美元的美國進口商品實施有限的反制措施，但墨西哥選擇不在這場貿易爭端中對美國商品採取報復性措施，而是寧可展開更具建設性的對話。

古提瑞茲說，墨西哥官員將在下週會議提到川普第一次執政時同意的美墨加協定補充條款，內容規定，若當時依貿易擴張法（Trade Expansion Act）232條款（Section 232）對汽車課徵國家安全關稅，應向墨西哥與加拿大提供慷慨的免稅汽車進口配額。

川普政府已表明沒有遵守這些配額承諾的計畫。