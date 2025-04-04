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川普關稅引發萬物皆漲憂慮 美一支iPhone會漲到77,000元？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普關稅引發萬物皆漲的憂慮。如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的成本可能接近2,300美元。路透
川普關稅引發萬物皆漲的憂慮。如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的成本可能接近2,300美元。路透

路透報導，川普關稅引發一支高階iPhone手機可能上漲到2,300美元（近台幣77,000元）的擔憂。

美國關稅將對所有進口商品課徵10%的基準關稅，並對一些最大的貿易夥伴徵收更高的針對性關稅。但川普的對等關稅會是永久性的，還是贏得讓步的一種策略，來自白宮資訊很是矛盾。川普表示，關稅「讓我們在談判時擁有強大力量」。

在下降之前，關稅很可能提高美國消費者的購物價格，包括運動鞋和到蘋果iPhone在內的各種商品。根據證券業者Rosenblatt Securities的預測，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的成本可能接近2,300美元。

企業正爭先恐後地進行調整。汽車製造商Stellantis 表示，將暫時裁減美國員工並關閉在加拿大和墨西哥的工廠，通用汽車則表示將增加在美產量。

川普 關稅

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