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對中國大陸加徵關稅違法？美國總統川普遭起訴

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國總統川普宣布決定對中國大陸徵收34％「對等關稅」，他已被美國團體起訴。(歐新社)
美國總統川普宣布決定對中國大陸徵收34％「對等關稅」，他已被美國團體起訴。(歐新社)

美國總統川普近日宣布對諸多國家與地區加徵關稅，而3日他被美國社會團體代表當地零售商，向法院起訴，理由是川普超越了權限。

據央視新聞，當地時間4月3日，美國新公民自由聯盟提起訴訟，試圖阻止川普（Donald Trump）對中國大陸進口產品徵收關稅，並稱川普超越了他的許可權。

據指出，該訴訟在佛羅里達州聯邦法院提起，指控川普缺乏根據「國際緊急經濟權力法」徵收全面關稅以及2月1日授權徵收關稅的合法權利。

新公民自由聯盟（New Civil Liberties Alliance，簡稱 NCLA）是一家成立於2017年的非營利性公共利益法律機構，由哥倫比亞大學法學院教授菲力浦·漢堡（Philip Hamburger）創立。

另據路透社，NCLA高級訴訟律師安德魯莫里斯（Andrew Morris）在一份聲明中表示，川普總統援引緊急權力對法規未授權的中國大陸進口產品徵收全面關稅，濫用了權力，篡奪了國會控制關稅的權利，並破壞了憲法的三權分立。而白宮代表沒有立即回覆尋求評論的電郵。

NCLA係代表佛羅里達州家居管理產品零售商 Simplified提起訴訟。該案件被交由川普任命的美國地區法官肯特·韋瑟雷爾（Kent Wetherell）審理，他曾在 2023 年喊停了前總統拜登（Joe Biden）移民政策的一項關鍵部分。

川普 關稅

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