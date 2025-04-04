快訊

欠債2億！58歲徐亨爆「腦腫瘤動刀」 鬆口認已離婚：所有債務我負責

各國「以牙還牙」抵制美貨正夯 反川普為何不被看好？

手機「不支援eSIM」很嚴重？網點出背後原因：台灣人超需要這功能

IMF總裁：美國關稅對全球經濟構成重大風險

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，美國的新關稅「顯然對全球前景構成重大風險」，並敦促華府與貿易夥伴合作。

法新社報導，美國總統川普祭出最新一輪全球關稅措施加劇貿易戰後，喬治艾娃首次發表相關聲明，許多人擔憂這波貿易戰將引發全球經濟衰退並使通貨膨脹升溫。

喬治艾娃在聲明中表示：「在經濟成長疲軟之際，（這些關稅）顯然對全球前景構成重大風險。」

她還說：「避免採取可能進一步損害全球經濟的措施至關重要。我們呼籲美國及其貿易夥伴以建設性方式合作，化解貿易緊張局勢並減少不確定性。」

總部位於華盛頓的國際貨幣基金今年1月表示，全球今年經濟成長預計將達到3.3%，低於2000年到2019年的全球平均成長率3.7%。

國際貨幣基金將於本月稍晚發布新的經濟展望報告，並將在華盛頓舉行的春季會議中討論，屆時美國前所未有的貿易關稅攻勢將成為議程的重點。

川普 關稅

延伸閱讀

關稅談判籌碼 川普舉中國TikTok出售案為例

賴清德下令強力交涉對等關稅 涉外人士：尚未找到突破口

川普關稅鐵拳重擊歐盟 法總統籲暫停投資美國

川普關稅攻勢一波波 WTO：全球商品貿易量恐萎縮1%

相關新聞

美對等關稅半導體暫逃過一劫？川普預告：很快就會對晶片和藥物課稅

美國總統川普2日宣布對等關稅措施，震撼全球，但鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目，暫列豁免項目。然而，川普3日又表示，「很...

白宮持續施壓？英特爾、台積電傳初步同意成立晶片製造合資企業

美國科技新聞網站The Information 4日報導，英特爾與台積電已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾在...

川普關稅風暴來襲！對等關稅揭曉 歐盟等國揚言報復

美國總統川普二日於白宮宣布對等關稅政策，針對多數與美國有貿易逆差的經濟體課徵對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至...

美追求本土製造 全球化時代告終

美國總統川普二日宣布對等關稅措施。華爾街日報三日報導，川普第二任至今規模最大的關稅閃電戰向美國和外國公司發出清楚訊息資訊...

美銀：若美貿易夥伴以牙還牙 標普500指數成分股營收預料銳減32%

美國銀行（BofA）彙編的預估數據顯示，如果美國的貿易夥伴以同樣幅度的關稅回應，標普500指數成分股公司約三分之一的營收...

關稅大刀血洗美股！川普：進展順利、股巿將一片繁榮

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，波及全球，也血洗股市，美股三大指數3日急洩4%至6%，是新冠疫情以來最大單日跌幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。