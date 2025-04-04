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美對等關稅半導體暫逃過一劫？川普預告：很快就會對晶片和藥物課稅
美國總統川普2日宣布對等關稅措施，震撼全球，但鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等項目，暫列豁免項目。然而，川普3日又表示，「很快」就會對晶片和藥品課稅。
金融時報報導，川普表示，很快就會開始對晶片徵收關稅，而針對藥品的關稅也將在「不久的未來推出」，「目前正在擬議中」。
此外，川普也繼續拿降關稅施壓中國批准出售短影音應用程式TikTok，稱會考慮降低中國輸美貨品關稅以作為交換。
川普說：「TikTok的狀況是中國可能會說『我們將批准一項交易，但你們會在關稅方面採取行動嗎？』」。川普稱，「我們可以用關稅來獲得回報。」
中國進口至美國的貨品如今面臨的關稅稅率累計達54%。而TikTok目前面臨本月5日的期限，必須在期限前達成協議找到非中國買家，否則可能被禁止在美國營運。
川普表示，他的政府已「非常接近」達成TikTok相關協議，目前有許多投資人參與。
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